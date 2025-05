Sếp nhiều hơn - lính ít đi, thanh tra khó bắt quả tang sữa giả, hàng giả; Nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất hết mái dột lại tới sàn lộ khe hở 'bẫy' hành khách… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Sếp nhiều hơn - lính ít đi, thanh tra khó bắt quả tang sữa giả, hàng giả

Đại biểu Phạm Khánh Phong Lan (TPHCM) cho biết thanh tra ở cơ sở hầu như chưa có lực lượng thanh tra chuyên ngành, vẫn chủ yếu dựa trên liên ngành. Thời gian tới, sau khi xây dựng tổ chức thanh tra 2 cấp chính phủ và tỉnh, thành thì có thể dẫn đến việc “sếp nhiều, lính ít”. Đồng thời, đại biểu bày tỏ băn khoăn về việc dự thảo luật chưa có giải pháp nâng cao hiệu quả, sức mạnh của lực lượng thanh tra cũng như các giải pháp tháo gỡ việc thanh tra bị “trói chân, trói tay”. Chẳng hạn như quy định thông thoáng hơn để thực hiện thanh tra đột xuất nhiều hơn thanh tra kế hoạch. Theo nữ đại biểu này, thanh tra kế hoạch hầu như không hiệu quả do danh sách phải công khai ít nhất từ đầu năm với sự phê duyệt của cấp trên. Trước khi đi thanh tra thì lại phải thông báo cho đơn vị, tổ chức để chuẩn bị nội dung này nội dung kia. “Thanh tra đi đến đâu là hàng hóa được giấu hết. Các nhà thuốc đều nói với chúng tôi là không bán thực phẩm chức năng,… Rất khó để có thể bắt quả tang khi thanh tra có kế hoạch và rầm rộ thông tin trước đó”, đại biểu đoàn TPHCM phân tích. Đại biểu Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) cũng bày tỏ lo ngại, do không còn thanh tra bộ, sở, huyện, thì nhiệm vụ của Thanh tra Chính phủ và thanh tra tỉnh trở nên rất nặng nề và quan trọng. Đặc biệt là thanh tra tỉnh phải đảm đương khối lượng công việc lớn ở cơ sở. Do đó, cần có giải pháp phân công, giao nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể cho thanh tra tỉnh.