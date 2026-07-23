5 tỉnh, thành chi tiền hỗ trợ người dân sinh đủ hai con, cao nhất 5 triệu đồng; Quốc gia châu Âu đầu tiên cấm mạng xã hội với trẻ dưới 15 tuổi… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Trung ương cho ý kiến về đề án chiến lược an ninh quốc gia và thành lập 2 thành phố

Ngày 22/7, hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Buổi sáng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành hội nghị. Trung ương và các đại biểu làm việc tại hội trường, thảo luận về 2 nội dung. Trung ương cho ý kiến về đề án tổng kết Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về "Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045". Nội dung thứ hai Trung ương thảo luận là đề án tổng kết Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 "về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường". Buổi chiều, Trung ương và các đại biểu làm việc tại tổ, thảo luận về 4 nội dung. Cụ thể, Trung ương thảo luận về đề án xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hoà, phát triển; đề án Chiến lược An ninh quốc gia. Trung ương cũng cho ý kiến về 2 đề án thành lập thành phố Quảng Ninh, Bắc Ninh trực thuộc Trung ương.