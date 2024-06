Xin ý kiến Đại biểu Quốc hội về quy định cấm nồng độ cồn khi lái xe; Chủ tịch huyện ở Đồng Nai bị cách chức vì kê khai tài sản không trung thực… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Thủ tướng: Triển khai mọi biện pháp ngăn gian lận trong thi tốt nghiệp THPT

Để tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT an toàn, nghiêm túc, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương triển khai các biện pháp bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho kỳ thi, chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý các hành vi sử dụng thiết bị công nghệ cao để gian lận trong kỳ thi. Ngoài ra, các địa phương cần tạo điều kiện thuận lợi về ăn ở, đi lại cho học sinh, đặc biệt là con em đồng bào dân tộc thiểu số, gia đình chính sách, vùng sâu, vùng xa, học sinh khuyết tật và học sinh tại các vùng chịu ảnh hưởng của thiên tai tham dự kỳ thi, với phương châm không để học sinh nào phải bỏ thi vì gặp khó khăn về kinh tế, đi lại. Đồng thời, Thủ tướng cũng lưu ý lãnh đạo địa phương chỉ đạo thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát kỳ thi, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy chế thi, đưa thông tin không đúng về kỳ thi.