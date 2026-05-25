Đề xuất cán bộ gây lãng phí trên 75 triệu đồng có thể bị thôi việc; 39 thực phẩm chức năng giả, có loại được quảng cáo bổ gan… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Hội đồng tư vấn đặc xá duyệt danh sách phạm nhân đủ điều kiện đề nghị Chủ tịch nước đặc xá

Ngày 24/5, Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc, Chủ tịch Hội đồng tư vấn đặc xá năm 2026 chủ trì phiên họp toàn thể của Hội đồng để xét, duyệt danh sách đề nghị Chủ tịch nước đặc xá tha tù trước thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện. Tính từ năm 2009 đến nay, Nhà nước đã thực hiện 12 đợt đặc xá cho 118.000 người. Phần lớn những người được đặc xá đã trở về nơi cư trú, ổn định cuộc sống và làm ăn lương thiện. Tỷ lệ người đặc xá tái phạm tội tương đối thấp. Công tác đặc xá đã đảm bảo yêu cầu chính trị, pháp luật, nghiệp vụ, đối ngoại, được nhân dân trong nước đồng tình và dư luận quốc tế đánh giá cao. Phó Thủ tướng thường trực đánh giá mặc dù thời gian rất ngắn, khối lượng hồ sơ rất lớn nhưng các ban, bộ, ngành chức năng, thành viên Hội đồng tư vấn đặc xá đã rất cố gắng, khẩn trương, chỉ đạo tích cực triển khai thực hiện, đảm bảo công tác đặc xá được triển khai chặt chẽ, nghiêm ngặt, theo quy định pháp luật, đúng tiến độ đề ra, đúng theo hướng dẫn. Tiếp đó, Hội đồng tư vấn đặc xá xem xét các hồ sơ, danh sách phạm nhân đủ điều kiện đề nghị đặc xá và hồ sơ danh sách phạm nhân không đủ điều kiện đề nghị đặc xá. Đồng thời Hội đồng sẽ xem xét hồ sơ, danh sách người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù đủ điều kiện đề nghị đặc xá theo quyết định của Chủ tịch nước. Để việc xét duyệt đảm bảo chặt chẽ, đúng pháp luật, đáp ứng yêu cầu mục tiêu của đợt đặc xá, Phó Thủ tướng thường trực đề nghị các thành viên Hội đồng tư vấn đặc xá tập trung kiểm tra, xem xét, đánh giá công khai, minh bạch, cân nhắc thận trọng, kỹ lưỡng từng trường hợp cụ thể.