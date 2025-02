Đại biểu quốc tế bất ngờ về việc Việt Nam có 77 triệu xe máy lưu hành; Pi Network là một dự án thiếu tính minh bạch… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Đại biểu quốc tế bất ngờ về việc Việt Nam có 77 triệu xe máy lưu hành

Trong khuôn khổ của Hội nghị toàn cầu cấp Bộ trưởng lần thứ 4 về an toàn giao thông đường bộ, Đại tá Phạm Quang Huy - Phó Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an) đã chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam trong bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ. Đáng chú ý, nhiều đại biểu quốc tế tỏ rất bất ngờ với thông tin Việt Nam hiện có 77 triệu xe máy lưu hành và trên 60% số vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe máy. Đại diện Cục CSGT khẳng định, đây là thách thức với Việt Nam để giảm lượng xe máy và giảm tai nạn giao thông liên quan đế loại phương tiện này. Theo Phó Cục trưởng Cục CSGT, để giảm tai nạn giao thông thì cần có cách tiếp cận vấn đề đúng, dựa trên tình hình thực tế và thói quen sinh hoạt để tìm ra nguyên nhân, hướng giải quyết.