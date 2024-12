Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa xin nghỉ trước tuổi; Tàu metro số 1 dừng đột ngột, hành khách ngơ ngác… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Truy tố các ông Lưu Bình Nhưỡng, Lê Thanh Vân và đồng phạm

VKSND tỉnh Thái Bình vừa hoàn tất cáo trạng truy tố ông Lưu Bình Nhưỡng (trước khi bị bắt là Phó Trưởng ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đã bị Ủy ban Thường vụ Quốc hội tạm đình chỉ chức vụ) về tội Cưỡng đoạt tài sản và Lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Liên quan đến vụ án, VKS còn truy tố các bị can Phạm Minh Cường (lao động tự do), Vũ Đăng Phương (lao động tự do) về tội Cưỡng đoạt tài sản; Nguyễn Văn Vương (từng là chuyên viên vụ Pháp luật- Văn phòng Chủ tịch nước, đã bị buộc thôi việc), Lê Thanh Vân (trước khi bị bắt là Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính- Ngân sách Quốc hội, Đại biểu Quốc hội khóa 15 - đã bị bãi nhiệm tư cách Đại biểu Quốc hội) về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.