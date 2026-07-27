TPHCM tham vấn phương án xây 2 ga ngầm metro kết nối sân bay Tân Sơn Nhất; Bộ Giáo dục: 99% học sinh đỗ tốt nghiệp vẫn không thể bỏ kỳ thi tốt nghiệp THPT… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét công tác nhân sự

Cụ thể trong ngày 27/7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất) và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự, quốc phòng. Đáng chú ý, phiên làm việc buổi sáng Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét công tác nhân sự theo thẩm quyền. Tuần qua, tại hội nghị Trung ương 3, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý phương án về giới thiệu nhân sự Bộ trưởng Nội vụ nhiệm kỳ 2026-2031 để Quốc hội phê chuẩn tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất, dự kiến diễn ra đầu tháng 8. Ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy An Giang mới được giao quyền Bộ trưởng Nội vụ, thay ông Đỗ Thanh Bình. Ngày 28/7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét dự thảo Luật Phát triển đô thị, dự thảo Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi) và một số nội dung liên quan dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận. Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) dự kiến được dành trọn một buổi chiều ngày 28/7 để xem xét, cho ý kiến về việc chỉnh lý, hoàn thiện. Ngày 29/7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) và dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi). Trong buổi làm việc cuối cùng, chiều 30/7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến xem xét Đề án thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương. Kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội khóa 16 dự kiến khai mạc ngày 3/8, bế mạc ngày 24/8, chia làm 2 đợt. Quốc hội sẽ làm việc liền mạch trong tuần, không nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật.