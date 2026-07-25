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Tìm thấy nhiều hài cốt liệt sĩ tại rãnh mộ tập thể mới ở công viên Lê Thị Riêng

Bộ Tư lệnh TPHCM vừa thông tin kết quả mới nhất về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng. Theo đó, sau thời gian tạm dừng quy tập để mở rộng phạm vi đào thăm dò, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện thêm hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. Trong ngày 24/7, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện, cất bốc và quy tập được 3 bộ hài cốt liệt sĩ tập thể, 1 bộ hài cốt liệt sĩ đơn cùng nhiều di vật kèm theo. Tính đến hết ngày 24/7, lực lượng chức năng đã quy tập được tổng cộng 101 bộ hài cốt liệt sĩ và 5 bộ hài cốt liệt sĩ tập thể tại công viên. Theo ghi nhận của PV VietNamNet, rãnh thăm dò mới được triển khai cách hố khai quật hiện hữu vài chục mét, chếch về hướng đồi đất nhân tạo (cạnh biểu tượng cây đàn guitar trên đỉnh đồi). Do vị trí có cao độ lớn, lực lượng chức năng phải đào sâu khoảng 4m mới tới được vị trí mộ. Khối lượng đất đào trong ngày đạt hơn 70m³.