Trúng đấu giá đất rồi bỏ cọc sẽ bị cấm từ 6 tháng đến 5 năm; Thống nhất chọn Ngọc Hồi là ga đầu mối của Hà Nội… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Đại tướng Phan Văn Giang nói về quyền chế áp bắn thiết bị bay không người lái

Sáng 27/6, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Phòng không nhân dân (PKND). Dự thảo luật nêu rõ nhiệm vụ PKND là phối hợp với lực lượng phòng không quốc gia, phòng không lục quân sẵn sàng chiến đấu, phòng, chống địch tiến công đường không và quản lý, bảo vệ vùng trời ở độ cao dưới 5.000m. Về quyền bắn khi thực hiện chế áp, Bộ trưởng Phan Văn Giang giải thích, đã có chỉ thị và thông tư quy định "trường hợp nào chế áp để hạ cánh, nếu không chấp hành thì có quyền bắn bỏ", "máy bay cất cánh lên, khi yêu cầu hạ cánh nếu không hạ cánh thì ép, tới mức cần phải tiêu diệt", để đảm bảo an toàn an ninh vùng trời. Bộ trưởng Quốc phòng nhấn mạnh: "Bảo vệ vùng trời là nhiệm vụ quan trọng, do nhiều lực lượng phối hợp thực hiện, ở các độ cao khác nhau, từ xa đến gần, ở các tầng và ở nhiều hướng". Trong đó, dưới 5.000m thì do PKND phụ trách, tầng cao hơn do các Quân khu phụ trách, tầng chiến lược cao hơn nữa do Bộ trực tiếp phụ trách.