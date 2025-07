Thanh tra Chính phủ thanh tra loạt dự án có vướng mắc, tiềm ẩn thất thoát ở TPHCM; Chi viện tổng lực 'giải cứu' Mường Xén khỏi đất bùn và rác sau lũ lịch sử… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Thanh tra Chính phủ vừa ban hành kế hoạch thanh tra chuyên đề đối với các công trình, dự án có dấu hiệu vướng mắc, chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, hiệu quả đầu tư thấp và tiềm ẩn nguy cơ thất thoát, lãng phí. Dự kiến, sẽ có 145 dự án có tổng mức đầu tư từ 100 tỷ đồng trở lên thuộc các bộ, ngành trung ương và các tập đoàn, tổng công ty do bộ, ngành quản lý được đưa vào diện thanh tra. Bên cạnh đó, Thanh tra Chính phủ cũng sẽ kiểm tra một số dự án lớn tại các địa phương có tổng mức đầu tư từ 1.500 tỷ đồng trở lên. Tại TPHCM, có 20 công trình, dự án nằm trong danh sách thanh tra. Trong đó, có nhiều dự án quy mô lớn như: Dự án xây dựng 4 tuyến đường chính tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, do CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh làm chủ đầu tư; dự án The EverRich 2 (phường Phú Thuận, quận 7 cũ) của CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt… Theo Thanh tra Chính phủ, thời kỳ thanh tra tính từ thời điểm triển khai công trình, dự án cho đến ngày 1/7/2025. Trường hợp cần thiết, cơ quan chức năng có thể xem xét cả các nội dung phát sinh trước hoặc sau thời kỳ thanh tra nói trên.