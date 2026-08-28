Chính phủ: Xây cấp bách tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến sân bay Long Thành; Ngày đầu phạt lỗi không giữ khoảng cách, nhiều tài xế nói ‘xe trước phanh’… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Chính phủ: Xây cấp bách tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến sân bay Long Thành

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 255 về việc xây dựng công trình cấp bách đối với dự án kéo dài tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm hành chính thành phố Đồng Nai và Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Nghị quyết nêu rõ: UBND thành phố Đồng Nai triển khai xây dựng công trình cấp bách đối với dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm hành chính thành phố Đồng Nai và sân bay Long Thành theo quy định tại khoản 2 Điều 70 Luật Xây dựng 2025. Chính phủ giao UBND thành phố Đồng Nai có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật về xây dựng, pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư và các quy định của pháp luật có liên quan, bảo đảm hiệu quả, chất lượng, an toàn, công khai, minh bạch, không để xảy ra sai phạm. Đồng thời, Chính phủ lưu ý thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, bảo đảm hài hòa lợi ích của người dân, doanh nghiệp, tổ chức và các chủ thể có liên quan; không để xảy ra sai phạm, bất cập, khiếu kiện, phát sinh điểm nóng phức tạp về an ninh, trật tự; phối hợp chặt chẽ, kịp thời với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an thực hiện tốt các mặt công tác về an ninh, trật tự…