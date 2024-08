Bộ Y tế: Thông tin 'xử phạt người độc thân' là sai sự thật; Hà Nội tạm dừng đấu giá 27 thửa đất tại Hà Đông, chưa xác định ngày mở lại… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Nguyên Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải nhận 50.000USD sau ký giấy phép

Hoàn tất kết luận điều tra vụ Xuyên Việt Oil, Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) cho rằng, đây là vụ án tham nhũng, kinh tế, chức vụ liên quan đến lĩnh vực an ninh năng lượng, an ninh tài chính, ngân hàng, xảy ra từ Trung ương đến địa phương, có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, gây thất thoát tài sản Nhà nước đặc biệt lớn. Bị can Đỗ Thắng Hải, nguyên Thứ trưởng Bộ Công Thương bị đề nghị truy tố tội Nhận hối lộ. Cơ quan An ninh điều tra xác định, ông Hải nhận hối lộ 50.000USD từ nguyên Chủ tịch HĐTV Công ty Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil. Theo CQĐT, hành vi của ông Đỗ Thắng Hải đủ căn cứ kết luận đã phạm vào tội Nhận hối lộ, quy định tại khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự. Quá trình điều tra vụ án, nguyên Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; tích cực hợp tác với CQĐT trong việc phát hiện, điều tra, làm rõ nội dung tội phạm. Ông Đỗ Thắng Hải cũng đã tự nguyện nộp lại 730 triệu đồng để khắc phục hậu quả vụ án.