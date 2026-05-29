Bộ Nội vụ yêu cầu các địa phương sắp xếp thôn, tổ dân phố trước ngày 10/6; TPHCM dự kiến trình dự thảo Luật Đô thị đặc biệt tại kỳ họp Quốc hội gần nhất… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Bộ Nội vụ vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc triển khai sắp xếp thôn, tổ dân phố và bố trí, sử dụng, giải quyết chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố. Theo Bộ Nội vụ, việc triển khai được thực hiện trên cơ sở Chỉ thị 21 của Thủ tướng và Nghị định 185/2026 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách. Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương khẩn trương xây dựng và ban hành phương án tổng thể sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố trước ngày 10/6. Trong đó, phương án phải bao gồm việc kiện toàn đội ngũ người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố và giải quyết chế độ, chính sách hỗ trợ theo quy định. Sau khi ban hành, các địa phương phải gửi Bộ Nội vụ để theo dõi, tổng hợp. Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố định kỳ trước 17h thứ Sáu hằng tuần báo cáo tiến độ thực hiện về Bộ Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Chính phủ và Thủ tướng. Nội dung báo cáo tập trung vào tiến độ sắp xếp thôn, tổ dân phố như việc xây dựng đề án, lấy ý kiến nhân dân, thông qua HĐND cấp xã, dự kiến số lượng giảm và số lượng còn lại sau sắp xếp.