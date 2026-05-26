Cán bộ lãnh đạo không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp sẽ bị thay thế; Tiền gửi dân cư lập kỷ lục mới, vượt 10,38 triệu tỷ đồng… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Thủ tướng yêu cầu hoàn thành 100 trường nội trú liên cấp trước 30/8

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu đã ký Công điện số 42/CĐ-TTg ngày 23/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền. Thủ tướng Chính phủ đề nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy và yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố biên giới đất liền trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm toàn diện trước Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tiến độ, chất lượng, tổng mức đầu tư, hiệu quả sử dụng công trình; không để xảy ra thất thoát, lãng phí đối với các dự án xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp trên địa bàn. Huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, khẩn trương tập trung tối đa nguồn lực, chỉ đạo chủ đầu tư bám sát hiện trường, đôn đốc các nhà thầu thi công tranh thủ thời tiết thuận lợi, huy động tối đa nhân lực và máy móc thiết bị tổ chức thi công, bám sát đường găng tiến độ, xây dựng tiến độ từng ngày, từng tuần cho từng dự án, phát động "chiến dịch 100 ngày đêm cao điểm", bảo đảm hoàn thành 100 trường thí điểm theo đúng kế hoạch đề ra (trước ngày 30 tháng 8 năm 2026). Các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan tập trung triển khai thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ được giao; chủ động xử lý, giải quyết các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền. Trong quá trình triển khai thực hiện trường hợp có khó khăn, vướng mắc, kịp thời gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.