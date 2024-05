Đề xuất tăng thêm một phó chủ tịch HĐND TP Hà Nội; Miễn học phí cho trẻ 5 tuổi từ ngày 1/9… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Miền Bắc mưa lớn ngày cuối tháng 5, nguy cơ sấm sét kèm gió mạnh

Cơ quan khí tượng nhận định, từ nay đến 30/5, Bắc Bộ tiếp tục có mưa, cục bộ mưa to ở khu vực vùng núi và trung du, tập trung vào chiều tối và đêm; ngày có mưa rào và giông vài nơi, có nơi nắng nóng. Đáng lưu ý, từ chiều tối 30/5, khu vực này có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và giông; riêng từ đêm 30 đến ngày 31/5 có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có mưa to đến rất to. TS Nguyễn Ngọc Huy (Huy Nguyen), chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai cũng vừa đưa ra nhận định về đợt mưa lớn trong giai đoạn từ đêm 29, ngày 30/5-1/6 ở nhiều vùng trên cả nước. Đồng thời, TS. Huy cũng dự báo, ngày 31/5 -1/6, mưa xảy ra ở các tỉnh từ Quảng Bình tới khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ. Mưa chủ yếu xảy ra trong các buổi chiều do mây giông phát triển từ hướng Tây sang hướng Đông.