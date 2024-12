Ngừng cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet với thuê bao vi phạm; Sau yêu cầu của Tổng Bí thư, Chủ tịch Hà Nội chốt ngày hồi sinh sông Tô Lịch… là những nội dung chính trong ngày.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Tinh giản không có nghĩa là cắt giảm một cách cơ học

Liên quan đến nội dung về tinh gọn bộ máy, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ các cấp, các ngành từ Trung ương tới cơ sở phải xác định quyết tâm chính trị cao nhất trong thực hiện chủ trương này với tinh thần "Trung ương làm mẫu, các tỉnh, huyện làm theo" và phải làm khẩn trương. Từng cấp, từng ngành bám sát kế hoạch để tổng kết và đề xuất mô hình cơ quan, đơn vị mình bảo đảm đúng tiến độ (bộ, ngành phải hoàn thành trong tháng 12/2024); hướng tới mục tiêu chung là hoàn thành và báo cáo Trung ương Phương án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trong quý 1/2025. Tinh giản không có nghĩa là cắt giảm một cách cơ học, mà là loại bỏ những vị trí không cần thiết, giảm những công việc không hiệu quả, từ đó tập trung nguồn lực cho những lĩnh vực then chốt, những con người thực sự xứng đáng và phù hợp. Không để cơ quan nhà nước là "vùng trú an toàn" cho cán bộ yếu kém. Từng cơ quan, đơn vị phải thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng và chế độ, chính sách đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động bị ảnh hưởng do sắp xếp lại tổ chức, bộ máy; bảo đảm công bằng, công khai, khách quan, không để phát sinh phức tạp. Tinh gọn bộ máy đòi hỏi sự hy sinh của cán bộ, đảng viên.