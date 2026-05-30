Thống nhất kiến nghị xem xét tổ chức một kỳ họp không thường lệ của Quốc hội; Chuyển cơ quan điều tra 17 vụ việc vi phạm an toàn thực phẩm… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nêu rõ, các cơ quan đều thống nhất kiến nghị với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, với Chính phủ, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét để tổ chức một kỳ họp không thường lệ của Quốc hội (dự kiến vào cuối tháng 7 hoặc đầu tháng 8, dài khoảng 20 - 25 ngày) để Quốc hội xem xét, thông qua một số dự án luật, nghị quyết nhằm giảm tải cho kỳ họp cuối năm. Các cơ quan cũng thống nhất kiến nghị với Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội là trình Quốc hội xem xét thông qua một số vấn đề cấp bách về kinh tế - xã hội không phải pháp luật tại kỳ họp không thường lệ để kịp thời chỉ đạo, thể chế hóa một số kết luận, nghị quyết của Trung ương cũng như tư tưởng đổi mới, thúc đẩy tăng trưởng hai con số. Lưu ý với tính chất phức tạp của một số dự án luật, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, cần phải có thời gian để Quốc hội thảo luận các dự án luật và thông qua theo quy trình hai kỳ họp. Tức là các nội dung này sẽ được thảo luận lần đầu tại kỳ họp không thường lệ này và thảo luận lần hai, thông qua tại kỳ họp thường kỳ vào tháng 10. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị Chính phủ, các bộ, các cơ quan trong phạm vi phụ trách khẩn trương đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị, phối hợp tốt và xác định thứ tự ưu tiên các dự án cần phải trình Quốc hội để đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước, tăng trưởng hai con số, đẩy mạnh phân cấp phân quyền, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc… Các cơ quan sớm có văn bản gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sau đó Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao cho Tổng Thư ký Quốc hội, Văn phòng Quốc hội phối hợp với các cơ quan dự kiến chương trình kỳ họp không thường lệ và chỉ đạo công tác chuẩn bị. Trước ngày 10/6, Đảng ủy Quốc hội phối hợp với Đảng ủy Chính phủ báo cáo Bộ Chính trị về nội dung này.