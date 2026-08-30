Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Phấn đấu sớm thông xe toàn tuyến Vành đai 1; Thanh tra chỉ rõ loạt vi phạm tại Công ty Tài chính Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Phấn đấu sớm thông xe toàn tuyến Vành đai 1

Sáng 29/8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đi kiểm tra thực tế tại dự án đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục) và dự án Trường THPT Hoàng Quán Chi (phường Yên Hòa), TP Hà Nội. Dự án Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục dài hơn 2,2km với mặt cắt ngang 50m, đi qua địa bàn các phường Ô Chợ Dừa, Giảng Võ và Láng, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc khép kín tuyến vành đai và phát triển hạ tầng giao thông Thủ đô. Việc sớm đưa tuyến đường này vào khai thác góp phần giảm ùn tắc giao thông. Nhấn mạnh dự án là tuyến giao thông liên tục, đóng vai trò giảm tải ùn tắc nội đô, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động, thuyết phục người dân đồng thuận bàn giao đất để thi công dứt điểm dự án. Ông lưu ý làm rõ mục tiêu vì sự phát triển chung của thành phố cũng như tính ưu việt của chính sách tái định cư tốt; tiếp tục tiến hành quy hoạch cảnh quan kiến trúc đô thị hai bên tuyến đường, tuyệt đối không để diễn ra hoạt động kinh doanh gây ảnh hưởng giao thông và mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ nghiêm trọng… Kiểm tra dự án trường, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao sự đầu tư bài bản về cơ sở vật chất. Ông bày tỏ sự tin tưởng về việc khánh thành ngôi trường này cùng nhiều cơ sở giáo dục khác trên địa bàn thành phố sẽ đáp ứng tốt nhu cầu học tập ngày càng cao của học sinh Thủ đô ngay trong năm học mới 2026-2027. Ông nhấn mạnh đến việc phát hiện và bồi dưỡng sớm cho học sinh năng khiếu nghệ thuật, thể thao, các môn STEM; khuyến khích các trường đại học xét tuyển thẳng đối với học sinh có quá trình học tập xuất sắc xuyên suốt 12 năm học; chú trọng định hướng nghề nghiệp để các học sinh có lựa chọn phù hợp với trình độ, năng lực và nhu cầu thực tế của xã hội.