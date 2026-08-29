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Quảng Ninh phải tiếp tục là nơi khởi nguồn của những cách làm mới, dám thí điểm

Sáng 28/8, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh tổ chức Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Quảng Ninh và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại Lễ công bố. Theo Nghị quyết, thành phố Quảng Ninh được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Quảng Ninh. Thành phố có diện tích tự nhiên 6.231,27 km2; quy mô dân số 1.523.400 người; có 54 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 30 phường, 22 xã và 2 đặc khu. Phát biểu tại buổi Lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, việc Quảng Ninh trở thành thành phố là mốc son quan trọng trên chặng đường hình thành, xây dựng, kiến thiết và phát triển của Quảng Ninh. Để hiện thực hóa tầm nhìn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố tập trung xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đổi mới mạnh mẽ quản trị thành phố; bộ máy phải tinh gọn; hoạt động phải hiệu lực, hiệu quả; kỷ luật, kỷ cương phải nghiêm; phân cấp phải rõ. Mỗi cán bộ phải gần dân, trọng dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân. Lấy kết quả công việc, sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo. Quảng Ninh phải tiếp tục là nơi khởi nguồn của những cách làm mới; dám thí điểm; dám chịu trách nhiệm; dám vượt qua sức ỳ. Nhưng mọi đổi mới phải vì lợi ích chung, trong khuôn khổ pháp luật, được kiểm soát bằng kỷ cương và đạo đức công vụ. Kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Không để cơ hội phát triển trở thành lợi ích của một nhóm người. Thành quả phát triển phải thuộc về nhân dân.