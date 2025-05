Bảo Tín Minh Châu lộ nhiều vi phạm kinh doanh vàng, chuyển công an điều tra; Hơn 400 công chức, viên chức Hải Phòng nghỉ trước tuổi, mỗi người nhận gần 1 tỷ đồng… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Đoàn kiểm tra phát hiện nhiều lan can kính nghiêng, đổ ở Metro Cát Linh - Hà Đông

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Đỗ Viết Hải vừa có văn bản báo cáo kết quả kiểm tra tới UBDN TP Hà Nội. Theo đó, tại thời điểm kiểm tra, Sở Xây dựng ghi nhận tấp lợp mái ga Yên Nghĩa bị hư hỏng, tốc mái chưa được sửa chữa. Nguyên nhân do bão Yagi gây ra. Đối với một số ga trên tuyến, đoàn kiểm tra xác nhận có hiện tượng tấm lợp mái che thang cuốn ngoài trời và mái che lối đi bộ bị bong bật, hư hỏng (ga Yên Nghĩa, ga Văn Quán...). Công ty HMC đang xử lý lắp đặt lại. Đặc biệt, lan can kính cường lực tại một số nhà ga bị vỡ, nghiêng đổ cần được thay thế và lắp đặt lại (ga Văn Quán, ga Thượng Đình, ga Láng…). Tuy nhiên tại thời điểm kiểm tra chưa xử lý khắc phục. Đối với hiện tượng nước chảy trong toa tàu vào chiều 19/5, nguyên nhân là do cửa gió của hệ thống điều hòa bị kẹt không mở được xuất phát từ lỗi hệ thống điều khiển điều hòa (HVAC). Để bảo đảm an toàn vận hành, Sở Xây dựng kiến nghị UBND TP Hà Nội chấp thuận chủ trương cho phép Công ty HMC sửa chữa khẩn cấp ngay mái che trên nóc nhà ga Yên Nghĩa, các mái che thang cuốn và kính bị vỡ, nứt tại một số nhà ga trên tuyến đường sắt đô thị số 2A, Cát Linh - Hà Đông theo quy định, thực hiện xong trước ngày 6/6.