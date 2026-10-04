'Bật đèn vàng' với một số địa phương, kết quả cuối năm là cơ sở bố trí cán bộ; Quảng Ngãi phê bình 17 chủ tịch xã vì dự họp không nghiêm túc… là những thông tin nổi bật trong ngày.

'Bật đèn vàng' với một số địa phương, kết quả cuối năm là cơ sở bố trí cán bộ

Sáng 3/10, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 và trực tuyến với các bộ ngành, địa phương. Theo Cổng TTĐT Chính phủ, phát biểu kết luận, Thủ tướng đánh giá rất cao nỗ lực của các địa phương, nhất là các địa phương có tăng trưởng vượt bậc trong quý 3, đóng góp vào tăng trưởng 9 tháng và tăng trưởng chung của cả nước, như: Hà Nội, TPHCM, Đồng Nai, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình, Khánh Hòa, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Cần Thơ, Tây Ninh, Điện Biên, Lai Châu... Về các nhiệm vụ chung với các bộ ngành, địa phương, Thủ tướng nêu mục tiêu phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch đầu tư công, hoàn thành các dự án trọng điểm theo tiến độ năm 2026 và tháo gỡ cho các dự án tồn đọng kéo dài. Đồng thời, Thủ tướng lưu ý kiểm soát chặt chẽ giá cả, quyết tâm phấn đấu giữ mục tiêu lạm phát năm 2026 đã được Quốc hội thông qua. Ông chỉ đạo không tăng giá điện và tiếp tục nghiên cứu các giải pháp điều tiết phù hợp giá các mặt hàng do Nhà nước quản lý như điện, xăng dầu. Đối với UBND các tỉnh, thành phố, Thủ tướng yêu cầu theo dõi sát tình hình trên địa bàn; khẩn trương rà soát, cập nhật kịch bản tăng trưởng sau 9 tháng, đánh giá cụ thể từng ngành, lĩnh vực, chỉ tiêu; xác định rõ phần còn thiếu hụt so với kịch bản đề ra. Trên cơ sở đó, các địa phương có những nhiệm vụ, giải pháp phù hợp trong quý 4, phấn đấu hoàn thành cao nhất mục tiêu tăng trưởng năm 2026. Thủ tướng nêu rõ, quý 3 đã "bật đèn vàng" với một số địa phương không có chuyển biến trên một số lĩnh vực và kết quả cuối năm sẽ là cơ sở chính xác nhất để tiến hành đánh giá, bố trí, luân chuyển cán bộ.