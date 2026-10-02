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Vụ án liên quan ông Trần Văn Thuấn: Đã khởi tố 9 bị can, thu hồi số tiền lớn

Ngày 1/10, tại buổi thông báo tình hình, kết quả các mặt công tác công an quý 3/2026, Đại tá Phạm Trường Giang, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an), đã thông tin về vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ và các đơn vị liên quan. Đại tá Phạm Trường Giang cho biết, đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 9 bị can về 3 tội danh, thu hồi tài sản gồm 261 nghìn USD và 118 tỷ đồng. Cơ quan điều tra sẽ làm rõ vụ án và các thiếu sót, bất cập trong quản lý nhà nước để tham mưu cho Chính phủ, các bộ, ngành. Ngày 24/7, Cục C03 khởi tố vụ án “Buôn lậu”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty Việt Mỹ và các đơn vị liên quan; đồng thời, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với Bùi Chân Phương, Hà Văn Nam (Giám đốc Công ty Việt Mỹ) và Trần Thị Hồng Hạnh (phụ trách kế toán công ty này). Đến ngày 2/9, căn cứ kết quả điều tra mở rộng vụ án, Cục C03 ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với ông Trần Văn Thuấn (Thứ trưởng Bộ Y tế) về tội “Nhận hối lộ”, quy định tại khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự. Tiếp đó, ngày 3 và 10/9, Cục C03 khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét đối với ông Lê Đình Thanh Sơn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ và Nguyễn Huy Ngọc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ (nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ) về tội “Nhận hối lộ”.