Đề xuất quy định mới về đóng kinh phí công đoàn; Bộ GD-ĐT thông tin việc chỉnh sửa chương trình 4 môn học… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Miền Bắc hứng mưa lớn xối xả ngay sau nắng nóng ‘đổ lửa’ vượt 39 độ

Từ chiều tối và đêm 4/8 đến sáng 7/8, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với lượng mưa cả đợt phổ biến 50-120mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Các khu vực khác của Bắc Bộ có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa cả đợt phổ biến từ 30-80mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (hơn 100mm/3h). Ngoài ra, chiều tối và đêm 5/8, khu vực Thanh Hóa và Nghệ An có khả năng xuất hiện mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Cơ quan khí tượng lưu ý các khu vực, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Tuy nhiên, trước khi hứng đợt mưa lớn trên, hiện nay, ở khu vực Bắc Bộ (trừ Điện Biên, Lai Châu), từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía Đông của các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ lúc 13h phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ như: trạm Láng (Hà Nội) 38.2 độ, trạm Quảng Ngãi (Quảng Ngãi) 38.3 độ, trạm Tuy Hòa (Đắk Lắk) 38.4 độ,… Độ ẩm tương đối lúc 13h phổ biến 50-60%.