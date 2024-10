Bỏ quy định người dân được giám sát CSGT bằng máy ghi âm, ghi hình; Chuyển đất trồng lúa sang đất ở trái phép bị phạt đến 400 triệu đồng… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Bỏ quy định người dân được giám sát CSGT bằng máy ghi âm, ghi hình

Bộ Công an vừa ban hành Thông tư 46/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 67/2019, quy định về thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Tại Điều 11, thông tư quy định về hình thức giám sát của nhân dân trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cũng được thay đổi. Cũng theo Thông tư 46, nhân dân được giám sát thông qua các hình thức sau: Tiếp cận thông tin công khai của lực lượng công an và trên các phương tiện thông tin đại chúng; qua các chủ thể giám sát theo quy định của pháp luật; tiếp xúc, giải quyết trực tiếp công việc với cán bộ, chiến sĩ; kết quả giải quyết các vụ việc, đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; quan sát trực tiếp công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Quá trình giám sát phải đảm bảo không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cán bộ, chiến sĩ khi đang thực thi nhiệm vụ; ở ngoài khu vực thực thi công vụ, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật khác có liên quan. Như vậy, hình thức giám sát thông qua thiết bị ghi âm, ghi hình ở thông tư trước đã được bãi bỏ.