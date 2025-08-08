34 tỉnh, thành phố sẽ bắn pháo hoa dịp Quốc khánh 2/9; Bộ Tài chính: Mức giảm trừ gia cảnh sẽ theo tốc độ tăng thu nhập bình quân đầu người… là những thông tin nổi bật trong ngày.

34 tỉnh, thành phố sẽ bắn pháo hoa dịp Quốc khánh 2/9

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu 34 tỉnh, thành phố trên cả nước tổ chức các hoạt động văn hóa, đêm nhạc và bắn pháo hoa chào mừng Quốc khánh 2/9. Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh, các địa phương cần “tránh sai sót đáng tiếc”, bảo đảm trang trọng, an toàn, tiết kiệm và tạo không khí vui tươi, phấn khởi, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người dân. Dịp Quốc khánh năm nay, dự kiến có khoảng 200 công trình lớn được khởi công và khánh thành. Đây được xem là dấu ấn thể hiện quyết tâm phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch Covid-19. Trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng, lễ diễu binh - diễu hành quy mô lớn sẽ diễn ra với sự tham gia của gần 19.000 cán bộ, chiến sĩ. Có 6 lực lượng chính gồm: lực lượng rước đuốc truyền thống và tiêu binh đài lửa; lực lượng pháo lễ; lực lượng không quân bay chào mừng; lực lượng diễu binh, diễu hành; lực lượng làm nền (tiêu binh lễ đài, 11 khối quân đội và 7 khối công an); cùng lực lượng xếp hình, xếp chữ do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì. Đáng chú ý, lần đầu tiên lễ diễu binh trên biển được tổ chức với quy mô lớn.