Huy động 5.000 phương tiện và máy bay ứng phó với bão Yinxing; Người có ảnh hưởng phải sử dụng sản phẩm trước khi quảng cáo trên mạng xã hội… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Huy động 5.000 phương tiện và máy bay ứng phó với bão Yinxing

Đến 14h ngày 8/11, bão số 7 trên vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa hơn 700km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-166km/h), giật cấp 17. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 15km/h. Vùng bán kính gió mạnh cấp 8 khoảng 200km, tính từ tâm. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc, khi đi sâu vào Biển Đông nhiệt độ bề mặt thấp cộng thêm không khí khô, không khí lạnh phía Bắc tràn xuống nên có thể bão sẽ suy yếu. Đại tá Phạm Hải Châu, Phó Cục trưởng Cục cứu hộ - Cứu nạn, Bộ Tổng tham mưu cho biết, Bộ Quốc phòng đã huy động hơn 270 nghìn người, 5 nghìn phương tiện và cả máy bay trực thăng để ứng phó với cơn bão số 7. “Dự báo, bão số 7 sẽ suy yếu khi vào gần bờ, tuy nhiên, chúng ta cần đề phòng khi thời tiết xấu gây mất an toàn trên biển, cùng với đó là đề phòng mưa lớn”, Đại tá Châu nói và đề nghị các địa phương sẵn sàng di dời các hộ dân ở vùng nguy hiểm do mưa bão đến nơi an toàn.