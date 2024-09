Nghiên cứu gói lãi suất 0 đồng hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị bão lũ; Một quận ở Hà Nội cần tuyển 19 hiệu phó… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước triển khai ngay các nhiệm vụ để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp chịu thiệt hại do bão lũ; nghiên cứu chính sách giãn, hoãn, khoanh nợ, tín chấp, gói lãi suất 0 đồng… Đồng thời, đẩy mạnh tăng cường tín dụng an toàn, hiệu quả, đạt mục tiêu tăng trưởng tín dụng 15%. Bộ Tài chính phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tiếp tục thực hiện những giải pháp phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp, thị trường chứng khoán hiệu quả, an toàn, lành mạnh, bền vững. Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công an không hình sự hóa quan hệ kinh tế; có giải pháp quyết liệt xử lý các vi phạm, tạo môi trường củng cố và phát triển hệ thống các tổ chức tài chính cho vay tiêu dùng, góp phần ngăn chặn tín dụng đen.