Nhà báo Phạm Huyền: Thưa ông Thống, những thông tin được chia sẻ như trên cho thấy khá nhiều bất cập. Được biết, Cục Đường bộ Việt Nam cũng đã có nhiều cuộc họp với các địa phương về vấn đề đào tạo, sát hạch lái xe. Trong các cuộc họp trực tuyến đó, Cục có nhận được những ý kiến tương tự như vậy không? Và đến thời điểm này, với vai trò đại diện của Cục Đường bộ Việt Nam, ông phản hồi như thế nào về các ý kiến của ông Quyền cũng như ông Việt vừa nêu?

Ông Lương Duyên Thống: Phần lớn quy định về công tác đào tạo và sát hạch cấp giấy phép lái xe đã thực hiện từ rất lâu. Hệ thống văn bản đã ổn định và thường xuyên được cập nhật, tiếp thu các ý kiến góp ý của người học, các cơ sở đào tạo cũng như các Sở, đặc biệt là ý kiến của Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam.

Phần mềm mô phỏng đã triển khai từ tháng 6/2022. Ở các nước Anh, Úc, Nhật, Singapore, người ta đã áp dụng phần mềm mô phỏng như thế này.

Phần mềm mô phỏng mục đích là để cho người học nhận biết các tình huống nguy hiểm, tình huống mất an toàn giao thông. Vì vậy, Cục Đường bộ Việt Nam đã phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, các cơ quan của bộ cũng như Đài Truyền hình Việt Nam lấy các tình huống mất an toàn giao thông, gây ra những vụ tai nạn nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng sau đó mô phỏng lại trên phần mềm 3D. Mục đích là cho người học nhận biết các tình huống chứ không phải là xử lý tình huống.

Như anh Việt và một số bạn thi mà cảm nhận thấy mình có thể xử lý sớm thì lại không đúng mục đích của phần mềm. Phần mềm này là nhận biết các tình huống. Nhận biết là khi tình huống nó xuất hiện thì mình mới nhận biết được. Còn nếu mình phán đoán, xử lý trước thì coi như tình huống đó chưa xuất hiện đã nhận biết rồi, như vậy không đúng với tiêu chí của phần mềm. Vì thế, người học cũng cần phải hiểu được bản chất của phần học này.

Tiếp nữa, khi hiểu nguyên lý của 120 tình huống thì có thể đạt được điểm ngay từ lần đầu thi. Có nhiều người cũng đạt ngay lần đầu dự sát hạch trên phần mềm mô phỏng.