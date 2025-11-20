Hiện nay, yếu tố then chốt định hình tương lai của ngành báo chí là chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất, tiến tới đổi mới mạnh mẽ, toàn diện đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng đa dạng của công chúng.

Thời gian qua, Báo - Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai đã và đang tích cực chuyển đổi số, từ việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong thu thập, xử lý thông tin đến tận dụng nền tảng số để lan tỏa nội dung hiệu quả.

Bên cạnh đó, đơn vị đã chủ động thay đổi phương thức quản lý và vận hành để thích ứng, phát triển dữ liệu chất lượng nhưng phải giữ nguyên giá trị nguyên bản của báo chí Cách mạng Việt Nam, mang sứ mệnh tuyên truyền đầy đủ, kịp thời, chính xác chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, củng cố niềm tin và sự đồng thuận của xã hội, giữ vai trò dẫn dắt, định hướng thông tin và dư luận xã hội.