Là chuỗi chương trình do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam - VINASA khởi xướng, hội thảo GreenX nhằm kết nối cộng đồng công nghệ với doanh nghiệp sản xuất, giúp tăng năng suất, giảm phát thải và nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.

Sau các điểm dừng tại Bắc Giang, Hưng Yên và Đà Nẵng, GreenX TP.HCM 2025 được tổ chức ngày 22/10 ở khu công nghiệp Hiệp Phước đánh dấu chặng kết nối quan trọng. Sự kiện quy tụ hơn 100 đại biểu là lãnh đạo cơ quan quản lý, chuyên gia, nhà cung cấp giải pháp và doanh nghiệp sản xuất trong các khu công nghiệp trọng điểm như Hiệp Phước, Tân Thuận, Linh Trung và Long Hậu.

Phó Chủ tịch VINASA Lâm Quang Nam giới thiệu tới các đại biểu khung chuyển đổi số doanh nghiệp sản xuất đã được Hiệp hội xây dựng.

Trao đổi tại hội thảo GreenX TP.HCM 2025, ông Lâm Quang Nam, Phó Chủ tịch VINASA nhận định: Trong bối cảnh biến động toàn cầu, doanh nghiệp sản xuất Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa – SME đang đứng trước thách thức và cơ hội lớn từ xu hướng số hóa và xanh hóa.

Để giúp các doanh nghiệp định hình rõ ràng hơn lộ trình chuyển đổi xanh và số phù hợp, thực tiễn và hiệu quả, đại diện VINASA đã chia sẻ lộ trình và những giải pháp đã được một doanh nghiệp truyền thống sử dụng để chuyển đổi thành công mô hình hoạt động phù hợp với tình hình mới.

Cụ thể, An Phát Manufacturing là một công ty cơ khí truyền thống. Trong 10 năm đầu, công ty này vận hành theo mô hình thủ công, dựa vào kinh nghiệm hơn là dữ liệu. Khi chi phí tăng, đơn hàng biến động, đối thủ áp dụng công nghệ mới, khách hàng đòi hỏi xanh hóa, họ bắt đầu chuyển mình theo hướng “nhà máy thông minh”.

Hàng loạt các giải pháp như tích hợp dọc, tích hợp ngang, tích hợp vòng đời sản phẩm, tự động hóa, trích xuất thông minh, chiến lược quản trị, bồi dưỡng nhân tài, lãnh đạo đổi mới và kiện toàn tổ chức đã được doanh nghiệp triển khai để giải quyết các vấn đề của đơn vị mình.

Cùng với giới thiệu khung chuyển đổi số cho doanh nghiệp sản xuất, ông Lâm Quang Nam cho hay: “Với doanh nghiệp sản xuất, đặc biệt là SME, thành công trong chuyển đổi số không nằm ở việc sở hữu công nghệ mới nhất, mà nằm ở việc biết bắt đầu từ đâu, giải quyết đúng nỗi đau, và kiên trì từng bước”.

Đại diện VINASA nhấn mạnh: "Muốn xanh nhanh thì phải số, và muốn số bền thì phải xanh"

Phân tích về mối quan hệ gắn kết giữa chuyển đổi xanh và chuyển đổi số, Phó Chủ tịch VINASA Lâm Quang Nam phân tích: “Hiệu quả chuyển đổi xanh có dài hạn và ngắn hạn, dài hạn tác động đến môi trường và con người, ngắn hạn tác động đến thị trường và tài chính của doanh nghiệp. Chuyển đổi số giúp phát huy hiệu quả ngắn hạn để đi đến mục tiêu dài hạn".

Từ kinh nghiệm thực tế tại Công ty CP Đường Quảng Ngãi - QNS, ông Lê Khắc Huy, Trưởng phòng CNTT của QNS nhấn mạnh: Chuyển đổi số và chuyển đổi xanh không phải là cuộc đua tốc độ, mà là hành trình bền bỉ về tư duy, con người và niềm tin. Chuyển đổi số không chỉ để sản xuất nhiều hơn, mà để sản xuất tốt hơn, xanh hơn và bền vững hơn.

“Từ câu chuyện của QNS, tôi muốn gửi gắm 3 thông điệp nhỏ, đó là: Số hóa từ gốc, bắt đầu từ cánh đồng, từ nơi tạo ra giá trị; xanh hóa trong từng quy trình, dù là sản xuất, năng lượng hay tái tạo; và phát triển con người, bởi họ chính là “hệ điều hành” của mọi chuyển đổi”, ông Lê Khắc Huy chia sẻ thêm.

Cũng tại sự kiện, các chuyên gia đến từ những doanh nghiệp công nghệ lớn đã chia sẻ về mô hình nhà máy thông minh - quản trị sản xuất dựa trên dữ liệu; giải pháp giám sát năng lượng, phát thải CO₂, tự động hóa - IoT; đào tạo về ESG - Báo cáo phát triển bền vững theo chuẩn quốc tế....