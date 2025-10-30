Trong hai ngày 30/10 và 6/11, Sở Khoa học và Công nghệ (KHCN) TPHCM tổ chức hội nghị tập huấn chuyên sâu công tác quản lý nhà nước về KHCN, đổi mới sáng tạo (ĐMST) và chuyển đổi số (CĐS). Cuộc tập huấn dành cho đội ngũ cán bộ, công chức làm việc tại 168 UBND xã, phường, đặc khu trên toàn địa bàn.

Mục tiêu trọng tâm của hội nghị là trang bị kiến thức chuyên sâu và kỹ năng nghiệp vụ cần thiết, giúp đội ngũ cán bộ cấp cơ sở vận hành hiệu quả mô hình quản lý mới. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh TPHCM đang triển khai đồng bộ các nghị định của Chính phủ về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực KHCN và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Cán bộ, công chức tại các điểm cầu xã, phường, đặc khu tham gia hội nghị. Ảnh: BTC

Phát biểu khai mạc, ông Lê Thanh Minh, Phó Giám đốc Sở KHCN TPHCM bày tỏ tin tưởng hội nghị tập huấn sẽ góp phần nâng cao năng lực quản lý nhà nước về KHCN, ĐMST và CĐS cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, phường, đặc khu, là những người trực tiếp triển khai và lan tỏa các chính sách KHCN đến cơ sở.

Chương trình tập huấn được thiết kế chuyên sâu, bám sát thực tiễn công tác quản lý nhà nước tại cơ sở. Các nội dung chính bao gồm cập nhật quy định mới về quản lý nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước, nhằm đảm bảo triển khai và sử dụng nguồn lực tài chính hiệu quả; hướng dẫn chi tiết thủ tục hành chính mới như quy trình thành lập tổ chức KHCN, các vấn đề sở hữu trí tuệ và quản lý công nghệ cao; nghiệp vụ quản lý nhà nước về dự án đầu tư công và xây dựng dự toán ngân sách cho hoạt động KHCN, ĐMST và CĐS tại cấp xã, phường.

Đặc biệt, hội nghị giới thiệu các giải pháp CĐS trong công tác quản lý, nhất là các công cụ quản lý báo cáo và hoạt động ĐMST nhằm giúp cán bộ cơ sở vận hành chính quyền số đồng bộ, nhanh chóng và hiệu quả.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến tại 168 điểm cầu của các xã, phường, đặc khu, với sự tham gia của cán bộ, công chức phụ trách lĩnh vực cùng với Tổ công nghệ số cộng đồng.

Việc nâng cao năng lực cấp cơ sở được xem là động thái cần thiết nhằm củng cố vai trò động lực của thành phố. Trong những năm gần đây, TPHCM đã khẳng định vị thế là trung tâm ĐMST, KHCN và CĐS hàng đầu cả nước.

Các số liệu từ các báo cáo quốc gia và quốc tế cho thấy rõ tiềm năng này. Thành phố đạt tổng điểm 59,33, xếp thứ hai toàn quốc về Chỉ số ĐMST cấp địa phương (PII) 2025. Trong đó, điểm đầu vào 65,21 thể hiện thế mạnh hạ tầng kỹ thuật, nguồn lực và điểm đầu ra 53,44 cho thấy tiềm năng nâng cao hiệu quả thương mại hóa kết quả nghiên cứu.

Thành phố cũng nằm trong top 5 hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo và xếp hạng 110 toàn cầu. Riêng hệ sinh thái khởi nghiệp Blockchain đứng thứ 30 toàn cầu.

TPHCM trong nhóm dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số TPHCM sau sáp nhập đứng thứ 4 trong 34 địa phương cả nước về chỉ số chuyển đổi số, trong đó đứng đầu chỉ số nhận thức số và thể chế số.

Thông qua hội nghị tập huấn, Sở KHCN TPHCM kỳ vọng nâng cao nhận thức và trách nhiệm chuyên môn, thúc đẩy ứng dụng công nghệ số vào quy trình quản lý điều hành. Qua đó, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở vững mạnh, chuyên nghiệp, tạo nền tảng để thành phó phát triển bền vững, trở thành trung tâm ĐMST đẳng cấp khu vực và quốc tế.