Bé trai 6 tuổi bị chó Pitbull tấn công, cắn đứt tai khi đang chơi trước cửa nhà

ẤN ĐỘ – Theo tờ India Today, một bé trai 6 tuổi bị thương nặng sau khi bị chó Pitbull của hàng xóm tấn công khi đang chơi trước cửa nhà.