Trăn khổng lồ bò lổm ngổm trên cao tốc khiến nhiều người đi đường hoảng sợ

BRAZIL – Cảnh tượng khiến nhiều người đi đường rùng mình khi một con trăn khổng lồ xuất hiện trên đường cao tốc Marechal Rondon, gần thành phố São Paulo.