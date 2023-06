Trung tâm chuyên sâu sơ sinh của Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM có quy mô 150 giường, đạt chuẩn hồi sức sơ sinh cấp 4 (cấp cao nhất theo tiêu chuẩn quốc tế). Bên trong toà nhà mới khánh thành là gần 200 đứa trẻ non nớt, có bé phải nhập viện chỉ sau vài phút chào đời.

Bên phòng cấp cứu 2, bệnh nhi 1 tháng tuổi đang được bác sĩ kiểm tra, chuẩn bị cho cuộc hội chẩn với bác sĩ phẫu thuật tim. Từ khi lọt lòng đến nay, bệnh viện chính là ngôi nhà của em vì sinh non, bị tim bẩm sinh, viêm phổi, nhiễm trùng máu, viêm màng não. Bác sĩ quyết định phải phẫu thuật tim càng sớm càng tốt nhưng chi phí cho ca mổ lại quá sức với gia đình.

Chiếc bỉm sơ sinh cỡ nhỏ nhất vẫn quá to lớn so với em bé chào đời ngày 4/6, nặng 1,4kg. Gót chân là hàng chục vết kim tiêm, cơ thể chằng chịt dây nhợ kết nối với thiết bị y tế. Bị tăng đường huyết bẩm sinh, mỗi ngày em phải chịu rất nhiều lần lấy máu xét nghiệm. Phần tóc mỏng manh cũng bị cạo bớt để các cô điều dưỡng lấy ven đặt đường truyền.

Chỉ riêng phòng cấp cứu, có hơn 60 trẻ đang được chăm sóc với đôi tay thoăn thoắt của các cô điều dưỡng. Hầu hết các em là trẻ sinh non mắc các bệnh lý cần phẫu thuật như tắc ruột, teo ruột, bệnh võng mạc ở trẻ sinh non (ROP), trẻ sơ sinh chờ phẫu thuật tim hoặc mắc bệnh rối loạn chuyển hoá… Tiếng máy móc đôi khi át đi tiếng khóc của những cơ thể non tháng, nhẹ cân, chờ được mẹ vỗ về.