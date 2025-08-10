Biên đội Su-30MK2 phô diễn tuyệt kỹ ‘khoan trên lên gấp’, sẵn sàng bay mừng 2/9

Các biên đội tiêm kích Su-30MK2 đang nỗ lực chuẩn bị cho đại lễ 2/9 để không chỉ mang tới đội hình đồng đều, đẹp mắt mà còn phô diễn kỹ năng, sức mạnh của Không quân Việt Nam.