Theo ghi nhận của VietNamNet, sau khi tiếng còi trọng tài kết thúc trận chung kết giải SEA Games 33, hàng chục nghìn người đã đổ ra khu vực quanh phố đi bộ Nguyễn Huệ, đường Đồng Khởi, Tôn Đức Thắng, Lê Lợi (TPHCM) ăn mừng chiến thắng của đội tuyển bóng đá nam Việt Nam.