Biển người ở TPHCM xuyên đêm ăn mừng U22 Việt Nam vô địch SEA Games

Tối muộn 18/12, hàng chục nghìn cổ động viên cùng người hâm mộ bóng đá ở TPHCM xuống đường ăn mừng chiến thắng 3-2 của tuyển Việt Nam trước đội bóng đến từ Thái Lan tại giải SEA Games 33.