Ngày thi đấu 17/12 đánh dấu cột mốc đặc biệt của đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 khi giành tới 16 HCV, con số cao nhất trong một ngày kể từ đầu đại hội.

Thành tích này giúp Việt Nam nâng tổng huy chương lên 227, trong đó có 64 HCV, tiếp tục bám sát nhóm dẫn đầu.

Rowing Việt Nam tiếp tục là "mỏ vàng" của thể thao Việt Nam tại SEA Games - Ảnh: T.N

Sự bứt phá đến từ hàng loạt môn thế mạnh. Rowing tiếp tục chứng tỏ vị thế số một khu vực, trong khi vật, pencak silat, muay và đấu kiếm mang về những chiến thắng mang tính áp đảo. Đáng chú ý, đội tuyển bóng ném nữ và các xạ thủ bắn súng cũng góp phần quan trọng vào ngày “bội thu” của Việt Nam.

Việc giành đồng loạt HCV ở nhiều môn khác nhau cho thấy sự đồng đều về lực lượng và khả năng duy trì phong độ cao trong giai đoạn nước rút. Với đà hưng phấn này, đoàn Thể thao Việt Nam hoàn toàn có cơ sở để hướng tới một kỳ SEA Games thành công cả về thành tích lẫn chiều sâu chuyên môn.

Bảng thành tích của đoàn Việt Nam ngày 17/12:

HCV (16): Hồ Thị Duy (Rowing, thuyền đơn nữ hạng nhẹ); Nguyễn Thùy Dung - Nguyễn Thùy Trang - Trịnh Thu Vinh (Bắn súng, 25m súng ngắn đồng đội nữ); Hoàng Văn Đạt - Nguyễn Phú (Rowing, thuyền đôi nam 1 mái chèo hạng nhẹ); Nguyễn Tấn Sang (Pencak Silat, 75-80kg nam); Bùi Thị Thu Hiền - Nguyễn Văn Giang - Đinh Thị Hảo - Phạm Thị Huệ (Rowing, thuyền 4 nữ); Trịnh Thu Vinh (Bắn súng, 25m súng ngắn thể thao); Nguyễn Duy Tuyến (Pencak Silat, -90kg nam); Đội tuyển bóng ném nữ Việt Nam; Nguyễn Công Mạnh (Vật, 77kg nam); Nghiêm Đình Hiếu (Vật, 87kg nam); Nguyễn Minh Hiếu (Vật, 97kg nam); Trần Đình Thắng (Cử tạ, trên 94kg nam); Nguyễn Thị Chiều (Muay, 57kg nữ); Nguyễn Phước Đến (Đấu kiếm, kiếm 3 cạnh nam); Nguyễn Thị Phương Hậu (Muay, 60kg nữ); Nguyễn Xuân Lợi (Đấu kiếm, kiếm chém nam).

HCB (17): Dương Thị Hải Quyên (Pencak Silat, 50-55kg nữ); Lê Quốc Phong - Nguyễn Duy - Nguyễn Minh Đức (Bắn cung, cung 1 dây đồng đội nam); Nguyễn Thùy Trang (Bắn súng, 25m súng ngắn thể thao); Vũ Đức Hùng (Pencak Silat, 70-75kg), Phasiro (Cử tạ, trên 77kg nữ); Dương Đức Bảo (Muay, 48kg nam); Triệu Huyền Điệp (Bắn cung, cung 1 dây cá nhân nữ); Nguyễn Văn Quyết (Đấu kiếm, kiếm chém nam); ĐT bóng ném nam; Phạm Ngọc Mẫn (Muay, 63,5kg nam); Bàng Quang Thắng (Muay, 71kg nam); Nguyễn Thanh Tùng (Muay, 75kg nam); ĐT bóng đá nữ.

HCĐ (6): Đoàn Bá Tuấn Anh - Nguyễn Đức Tuân (Bóng bàn, đôi nam); Nguyễn Thị Phượng (Cử tạ); Lộc Thị Đào (Bắn cung, cung 1 dây cá nhân nữ); Nguyễn Minh Đức (Bắn cung, cung 1 dây cá nhân nam); Mai Khánh Hoàng (Muay, 45kg nam).

Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn