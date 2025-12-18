Tối 18/12, hàng trăm người dân có mặt trên đường Lê Lợi, nơi lắp đặt màn hình LED cỡ lớn để dõi theo trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33 giữa hai đội U22 Thái Lan và U22 Việt Nam.

Cùng nhau hướng về trận đấu diễn ra trên đất Thái Lan, các cầu thủ thứ 12 đặt niềm tin cao độ vào 'vận son' của HLV Kim Sang Sik và các học trò.

Tuy nhiên, điều chúng ta không mong đợi đã xảy ra sớm, khi U22 Việt Nam nhanh chóng để Thái Lan dẫn trước 2 bàn trong hiệp 1.

Tất cả đều thấp thỏm, hồi hộp dõi theo theo từng pha lên bóng của các chàng trai áo đỏ, chờ màn ngược dòng...

Và sau giờ giải lao, là màn ngược dòng của U22 Việt Nam trước đội chủ nhà.

Trong tiếng kèn, ai cũng hân hoan vui mừng với bàn thắng của U22 Việt Nam

Không khí bùng nổ theo từng trái bóng lăn khi tuyển U22 Việt Nam gỡ hoà 2-2. Cờ đỏ sao vàng bắt đầu rợp trên phố.

Những cổ động viên nữ cũng hào hứng cổ vũ, hò reo tiếp lửa cho đội tuyển Việt Nam.

Hàng triệu trái tim mong đợi chiến thắng của U22 Việt Nam. Không khí căng như dây đàn, mọi ánh mắt dán chặt vào màn hình, từng nhịp bóng khiến tất cả nín thở, cùng thầy trò HLV Kim Sang Sik bước vào hiệp phụ.

Phút 96' (phút 6 hiệp phụ thứ nhất), U22 Việt Nam có bàn nâng tỷ số lên 3-2 từ một pha tổ chức tấn công sắc nét bên cánh trái: Văn Thuận dứt điểm trong vòng cấm buộc thủ môn Phosoman Sorawat cản phá. Thanh Nhàn lập tức băng vào đá bồi tung lưới đội chủ nhà. Các CĐV tại đây đã không kiềm chế được sự vui sướng.

Trận đấu kết với chiến thắng ngoạn mục 3-2 dành cho U22 Việt Nam cùng chức vô địch SEA Games đầy cảm xúc.