BA.5 khiến thời gian tái nhiễm Covid-19 nhanh không tưởng

Chủng BA.5 của Omicron được đánh giá có khả năng chống lại các kháng thể cao hơn, đồng nghĩa từng nhiễm Covid-19 trước đó sẽ không bảo vệ bạn.

Biến thể Omicron là chủng virus SARS-CoV-2 ít nguy hiểm hơn, hầu hết các bệnh nhân đều bị các triệu chứng giống như cảm lạnh và cúm.

Ở Vương quốc Anh, BA.4 và BA.5 đang có tiến tới trở thành những chủng bệnh chiếm ưu thế. Các nhà chuyên môn nhận định, triệu chứng khi nhiễm 2 chủng trên nhẹ hơn nhưng khả năng tái nhiễm nhanh hơn.

Ảnh minh họa: Reuters

Hiện số ca nhiễm trên toàn cầu đang có xu hướng tăng. Theo The Sun, dữ liệu từ Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh (UKHSA) ghi nhận, BA.5 lây nhanh hơn 35% so với BA.2, trong khi BA.4 hơn khoảng 19%.

Andrew Robertson, Giám đốc y tế bang Western Australia (Australia) cho biết, các biến thể mới còn lây nhiễm sang những người từng tiêm vắc xin. “Những gì chúng tôi đang thấy là ngày càng có nhiều người đã nhiễm BA.2 và sau đó mắc lại Covid-19 sau 4 tuần”, ông Robertson nói.

Mới tháng trước, nghiên cứu tại Đại học Hoàng gia London xác nhận, nhiều người ở Anh không còn miễn nhiễm với virus SARS-CoV-2.

Giáo sư Danny Altmann, Khoa Miễn dịch và Viêm, cho biết: “Không chỉ có thể phá vỡ hệ thống phòng thủ của vắc xin mà BA.5 còn để lại rất ít dấu hiệu mà chúng tôi mong đợi trên hệ miễn dịch”.

"BA.5 có khả năng tàng hình cao hơn các biến thể trước đó vì vậy hệ miễn dịch không thể nhớ được”.

Tiến sĩ Mary Ramsay, Giám đốc Chương trình Lâm sàng tại UKHSA, cho biết, số ca mắc và nhập viện ở Anh đang gia tăng ở mọi nhóm tuổi.

"Có khả năng sẽ có một lượng đáng kể người lớn tuổi suy giảm miễn dịch do không tiêm nhắc lại theo lịch trình. Vì vậy, chúng tôi dự đoán sự gia tăng số ca mắc sẽ tiếp tục trong những tuần tới và tháng 7”, Tiến sĩ Ramsay nói.

“Gần 80% số người từ 75 tuổi trở lên đã tiêm vắc xin Covid-19 trong 6 tháng qua. Chúng tôi kêu gọi những người còn lại tiêm tăng cường càng sớm càng tốt để ngăn ngừa trở nặng”.

Phân tích sơ bộ cho thấy vắc xin vẫn là biện pháp tốt nhất chống lại bệnh nặng và nhập viện.

Tiến sĩ Ramsay khuyến cáo: "Hãy nhớ rằng Covid-19 chưa biến mất và tất cả chúng ta nên giữ vệ sinh đường hô hấp và tay thật tốt. Việc đeo khẩu trang trong không gian kín, đông người cũng là điều hợp lý”.

“Nếu bạn có bất kỳ triệu chứng nào của nhiễm trùng đường hô hấp, sốt hoặc cảm thấy không khỏe, hãy cố gắng ở nhà hoặc tránh xa những người khác - đặc biệt là những người cao tuổi hoặc dễ bị tổn thương”.