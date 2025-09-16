Cách đây 25 năm, Malaysia gặp khủng hoảng giáo dục trầm trọng khi tới 20% sinh viên giỏi buộc phải du học do thiếu trường chất lượng, gây thất thoát hàng tỷ USD và chảy máu chất xám. Hiện tại, Malaysia đã chuyển mình ngoạn mục trở thành “tụ điểm” giáo dục của Châu Á, dự đón 250.000 sinh viên quốc tế trong năm 2025.

Tương tự, Singapore từ hệ thống giáo dục bản địa nhỏ bé chưa được quốc tế công nhận, giờ đã sở hữu các trường đại học trong top 15 trường đại học tốt nhất thế giới, mỗi năm thu hơn 5 tỷ USD ngoại tệ từ du học sinh.

Hai kỳ tích có chung một công thức: "Đứng trên vai người khổng lồ" trong giáo dục. Trong đó, đại học địa phương thiết lập quan hệ với trường lớn quốc tế, “nhập khẩu” chương trình giảng dạy cùng tiêu chuẩn chất lượng. Sự kết hợp này mang lại những bước nhảy vọt xa hơn nhiều so với chỉ dựa vào nội lực.

Không chỉ nâng tầm hệ thống giáo dục quốc gia, mô hình này mang lại lợi ích rõ rệt cho sinh viên.

Theo thống kê, 96% sinh viên trường quốc tế của Singapore có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp, với mức lương cao hơn 25-40% so với sinh viên của các trường nội địa. Tới 78% sinh viên Singapore trong các chương trình chuyển tiếp quốc tế chọn ở lại nước ngoài. Điều này cho thấy sự chuyển đổi từ tâm lý “du học để ở lại” sang “học để vươn ra thế giới”.