Số liệu thống kê mới nhất của Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho thấy tính đến ngày 30/6, các chỉ tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm đều đạt mức tăng trưởng ấn tượng so với cùng kỳ năm 2025.