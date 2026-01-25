Còn 3 tuần nữa là đến tết Nguyên đán 2026, chợ Biên Hòa (phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai) trở thành điểm hẹn của giới trẻ trong tà áo dài phong cách xưa, lưu giữ khoảnh khắc Tết

Không cần bối cảnh cầu kỳ hay tiểu cảnh dựng sẵn, chỉ với những sạp hàng bày bán lồng đèn đỏ, câu đối, nón lá, mẹt tre,… chợ Biên Hòa đã trở thành “phông nền” cho các bộ ảnh Tết

Từ sáng sớm, từng nhóm bạn trẻ đã có mặt, xúng xính trong tà áo dài truyền thống hoặc cách tân, tay cầm giỏ mây, hoa tươi, hòa mình vào dòng người mua bán rộn ràng. Các “nàng thơ” dạo bước chụp ảnh ở khu chợ, tạo nên bức tranh nhộn nhịp mùa xuân.

Minh Hoàng và Thu Hương (ngụ phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai) cho biết, cả hai chọn chợ Biên Hòa làm địa điểm chụp ảnh Tết để lưu giữ kỷ niệm trước thềm năm mới.

“Chợ vẫn giữ được nét xưa, đi một vòng là thấy không khí Tết rất rõ, khác hẳn những nơi hiện đại ngày nay”, Thu Hương chia sẻ.

Theo nhiều tiểu thương, vài năm trở lại đây, chợ đông vui hơn vào những ngày cận Tết nhờ xu hướng giới trẻ tìm về không gian truyền thống để chụp ảnh, trải nghiệm không khí Tết xưa.

“Có ngày các bạn đến chụp ảnh từ sáng đến chiều, trong khi khách vẫn mua bán bình thường, khiến không khí chợ náo nhiệt hơn hẳn”, một tiểu thương chia sẻ.

Ở một góc khác của chợ Biên Hòa, một “nàng thơ” diện áo kiểu cách tân, khoác nhẹ chiếc khăn lông cùng chuỗi vòng cổ ngọc trai thanh lịch, tôn lên vẻ đẹp dịu dàng, cổ điển của quý bà xưa.

Những người bạn trong tà áo dài truyền thống rạng rỡ tạo dáng chụp ảnh bên xe hoa tại chợ Biên Hòa, vẻ đẹp tươi tắn và đậm chất Tết xưa.

Chị Thanh Tâm (ngụ phường Tân Triều) trong tà áo dài đỏ cho biết, chị cùng bạn bè tranh thủ những ngày gần Tết đến chợ để chụp ảnh, lưu giữ kỷ niệm đầu xuân. "Không gian chợ tạo cảm giác Tết đời thường, chân thật phù hợp để ghi lại những khoảnh khắc đầu năm".

Nhóm bạn trẻ trong trang phục áo dài truyền thống và cách tân chụp ảnh lưu niệm trước dãy nhà cũ với cửa gỗ xanh đặc trưng của HTX Thanh Bình tại khu chợ