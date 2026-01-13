“Gả con gái, cha mẹ chơi lớn cho nở hết vườn mai dù đang là tháng 10 âm lịch”, dòng chú thích bên dưới đoạn video ghi lại khung cảnh vườn mai nở rộ trong đám cưới ở Cần Thơ thu hút hơn 300 nghìn lượt xem, hơn 10 nghìn lượt “thả tim” trên TikTok.

Video ghi lại khung cảnh vườn mai nở rộ trong đám cưới của cô gái Cần Thơ. Nguồn: YuuKi

Chủ nhân của đoạn video “viral” là Diệu Hiền (SN 1997, quê Hậu Giang, nay là thành phố Cần Thơ). Hiền chia sẻ với PV VietNamNet, nhờ tình yêu thương của bố mẹ, cô đã có một hôn lễ khó quên.

Đám cưới của Hiền được tổ chức vào ngày 30/11/2025 tại tư gia. Rạp cưới và cổng cưới được dựng tại nhà và ngay phía trước hiên nhà là một vườn mai rộng lớn với hơn 50 gốc mai sắp được thu hoạch.

Khung cảnh thơ mộng trong đám cưới của Diệu Hiền

Mừng con gái lấy chồng, bố mẹ cô quyết định “chơi lớn”, cho nở cả vườn mai để đám cưới thêm lung linh, sinh động.

“Bố mẹ tôi đã có 3 năm làm nghề trồng mai. Hơn 50 gốc mai trồng ngay trước nhà được cha mẹ vun xới, chăm sóc cả năm.

Bình thường, mai được cho nở vào dịp giáp Tết để bán cho khách nhưng năm nay, vì tôi lấy chồng nên cha mẹ nói: ‘Con gái chỉ cưới 1 lần, mai không bán năm này thì năm khác’”, Hiền kể.

Trước đám cưới 20 ngày, bố mẹ Hiền "kích" cho mai nở bằng cách nhặt lá, tưới nước. May mắn thời tiết thuận hòa, hơn 50 gốc mai bung cánh, nở rộ ngay trước thềm đám cưới.

Bố mẹ Diệu Hiền quyết định cho vườn mai nở sớm để mừng con gái lấy chồng

Nhờ có vườn mai xinh đẹp, việc trang trí đám cưới của Diệu Hiền đơn giản hơn. Cô trang trí cổng cưới bằng hoa hồng và hoa thạch thảo, bên trong nhà lắp rèm tông hồng trắng và bài trí thêm khu vực gia tiên.

“Khi việc trang trí hoàn thành, nhìn tổng quan hôn lễ, tôi xúc động vô cùng. Tôi thấy may mắn khi được cha mẹ yêu thương và lo lắng như vậy”, Hiền chia sẻ.

Đám cưới của cô dâu Cần Thơ độc đáo và khác lạ nhờ vườn mai xinh đẹp. Mai vàng nở rộ dọc lối đi từ cổng vào rạp cưới, hòa quyện với màu sắc của hoa hồng, hoa thạch thảo, tạo nên khung cảnh thơ mộng.

Hiền hạnh phúc khi có đám cưới đẹp và độc đáo

Quan khách thích thú chụp ảnh kỷ niệm với vườn mai. Nhiều người nhận xét: “Cưới con gái, cha mẹ chơi lớn quá” ; “Lần đầu được tham dự đám cưới độc lạ thế này”... Chú rể và đoàn nhà trai cũng ngỡ ngàng về khung cảnh trước mắt.

Một số khoảnh khắc xinh đẹp khác trong lễ cưới của Diệu Hiền

“Bình thường, cha mẹ tôi bán được 5-7 triệu đồng/gốc mai. Hơn 50 gốc mai giá trị không thấp, nhưng vì là ngày vui của con gái, cha mẹ tôi sẵn sàng bỏ qua. Tôi biết ơn cha mẹ rất nhiều”, cô dâu Cần Thơ chia sẻ.

Ảnh: NVCC