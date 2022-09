Để việc cung ứng sản phẩm đến khách hàng không bị gián đoạn, công ty Yazaki bắt đầu thực hiện sản xuất 3 tại chỗ kéo dài hơn 3 tháng, chỉ với nguồn lực trong khoảng gần 20% so với năng lực hiện tại. Thời điểm này, công ty chủ yếu sản xuất cầm chừng nhằm duy trì việc giao hàng đến đối tác trong khả năng có thể.

Những ngày này, hàng ngàn công nhân của công ty TNHH Yazaki EDS Việt Nam (chuyên sản xuất linh kiện ô tô ở TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) đang hối hả làm việc trong các dây chuyền sản xuất. Không khí làm việc tại đây rất khẩn trương để đáp ứng đủ số lượng đơn hàng.

Phải đến đầu năm 2022, công ty tập trung phục hồi sản xuất, đáp ứng những đơn hàng dang dở năm 2021. Đến tháng 8/2022, doanh thu đã tăng 10% so với cùng kỳ 2021, dự kiến trong thời gian tới doanh nghiệp sẽ đẩy mạnh hoạt động sản xuất, từng bước đạt mức tăng trưởng cao.

Ông Trần Thành Trọng – Tổng giám đốc công ty cho biết, trong đợt dịch Covid-19 thứ 4, dù công ty đã duy trì sản xuất 3 tại chỗ trong hơn 3 tháng nhờ có sự dự trữ nguyên liệu từ trước nhưng không tiêu thụ được sản phẩm trong thời gian bị phong toả, do vậy doanh thu và lợi nhuận năm 2021 giảm gần 30%.

Công ty cổ phần Sáng Ban Mai (chuyên sản xuất máy phát điện ở thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) cũng là một doanh nghiệp từng chịu ảnh hưởng lớn do dịch bệnh.

Cùng với đó, Yazaki đang tuyển dụng thêm khoảng 1.000 lao động để tăng sản lượng do đơn hàng ngày càng tăng.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Bình Dương, trong 5 tháng đầu năm 2022, kinh tế - xã hội của Bình Dương tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng, trong đó thu hút đầu tư nước ngoài lũy kế 5 tháng đầu năm đã đạt được gần 2,5 tỷ USD, vươn lên đứng đầu cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài (FDI).

Cụ thể, thu hút đầu tư trong nước đạt 8.047 tỷ đồng, lũy kế 5 tháng đầu năm đã thu hút được 30.997 tỷ đồng. Thu hút FDI được 151 triệu USD, lũy kế 5 tháng đã thu hút được gần 2,5 tỷ USD, trong đó có những tập đoàn lớn như Tập đoàn LEGO và Tập đoàn Pandora với tổng số vốn hơn 1,1 tỷ USD.

Chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 9% so với tháng trước và tăng 12,3% so với cùng kỳ năm 2021. Lũy kế 5 tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 7,9% so với cùng kỳ năm trước.

Đến nay, Bình Dương có hơn 4.000 dự án đầu tư nước ngoài đang còn hiệu lực với tổng vốn trên 38 tỷ USD; trong đó có 29 khu công nghiệp tập trung với tổng diện tích gần 13.000 ha.

Các chỉ số FDI liên tục tăng, phạm vi hoạt động của các cụm khu công nghiệp ngày càng mở rộng đã tạo cho Bình Dương nhiều cơ hội phát triển về kinh tế - xã hội, đồng thời trở thành nơi đến của lao động nhập cư.