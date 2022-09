Còn đối với chỉ số sản xuất ngành công nghiệp tăng 25% so với cùng kỳ, trong đó ngành khai khoáng tăng 16,2%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 25,4%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 25,3%; ngành cung cấp nước và xử lý rác thải tăng 5,6%.

Khu vực dịch vụ được phục hồi, khách du lịch tăng cao, tăng gần 6,5% so với cùng kỳ. Tổng lượt khách tham quan, lưu trú du lịch ước đạt gần 2,3 triệu lượt khách, tăng gấp 7 lần so với cùng kỳ năm 2021; trong đó khách quốc tế ước đạt 91 nghìn lượt khách, tăng gấp 6 lần so với cùng kỳ năm 2021; khách nội địa ước đạt gần 2,2 triệu lượt khách, tăng gấp 7 lần so với cùng kỳ năm 2021.



Tổng thu ngân sách nhà nước đến cuối tháng 7/2022 là 21.300 tỷ đồng, đạt 90% dự toán, tăng 53% so với cùng kỳ; trong đó thu nội địa đạt hơn 15.563 tỷđồng, đạt 82% dự toán, tăng 33% so với cùng kỳ.