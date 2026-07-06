Sau khi hợp nhất với Quảng Nam và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Đà Nẵng bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân từ 11% trở lên trong giai đoạn 2026-2030.
Để hiện thực hóa mục tiêu này, thành phố đang triển khai hàng loạt quyết sách mạnh mẽ nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn tồn tại nhiều năm, khơi thông nguồn lực đất đai, tạo điều kiện cho kinh tế tư nhân phát triển và mở ra các động lực tăng trưởng mới.
Tháo gỡ các rào cản, vận hành loạt dự án lớn
Giữa cái nắng gay gắt của những ngày tháng 6, trên công trường Dự án Bến cảng container Liên Chiểu dưới chân đèo Hải Vân, không khí thi công luôn khẩn trương. Các kỹ sư, công nhân được huy động, chia thành nhiều mũi triển khai đồng loạt các hạng mục.
Với tổng mức đầu tư hơn 45.000 tỷ đồng, đây là dự án hạ tầng hàng hải có quy mô vốn lớn nhất tại Đà Nẵng. Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng trở thành cửa ngõ trung chuyển hàng hóa quốc tế của khu vực miền Trung, tạo động lực phát triển kinh tế biển và dịch vụ logistics cho thành phố trong giai đoạn mới.
Trong bối cảnh kinh tế tư nhân được xác định là động lực quan trọng hàng đầu của nền kinh tế, Đà Nẵng đã chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ các rào cản về thủ tục, đất đai và nguồn lực phát triển.
Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân, thành phố đã xây dựng chương trình hành động riêng. Chương trình tập trung hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận đất đai, tín dụng, khoa học công nghệ, chuyển đổi số và cải cách thủ tục hành chính.
Theo dữ liệu quản lý thuế đến tháng 3/2026, trên địa bàn thành phố có hơn 43.000 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó khu vực kinh tế tư nhân chiếm tỷ trọng chủ yếu. Lũy kế đến nay, toàn thành phố có hơn 61.000 doanh nghiệp, chi nhánh và văn phòng đại diện cùng hơn 182.000 hộ, cơ sở kinh doanh cá thể.
Tuy nhiên, nhiều năm qua, hàng loạt dự án quy mô lớn bị đình trệ do vướng mắc liên quan đến đất đai, kết luận thanh tra, kiểm tra, quy hoạch và các thủ tục pháp lý. Đây được xem là một trong những điểm nghẽn lớn nhất cản trở sự phát triển của thành phố.
Thực hiện các nghị quyết của Quốc hội và kết luận của Bộ Chính trị về tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng, Đà Nẵng đã thành lập các tổ công tác chuyên trách để xử lý trực tiếp các vướng mắc kéo dài.
Đến nay, TP đã tháo gỡ được hơn 1.981 dự án, cơ sở nhà đất, tương đương hơn 97% số trường hợp tồn đọng. Cùng với đó, việc xử lý các kết luận thanh tra, kiểm tra đã giúp thành phố thu được 1.435 tỷ đồng, chiếm 64% số phải thu theo các kết luận của cơ quan chức năng.
Đáng chú ý, UBND TP đã ban hành danh mục 350 dự án, khu đất được áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù theo các nghị quyết của Quốc hội nhằm tháo gỡ các tồn tại kéo dài nhiều năm.
Gần đây, TP đưa dự án Khu đô thị sinh thái Golden Hills City do Công ty CP Trung Nam làm chủ đầu tư vào diện áp dụng cơ chế đặc thù để tháo gỡ vướng mắc. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm giải phóng nguồn lực đất đai, tạo điều kiện cho hàng loạt dự án lớn tái khởi động.
Song song với việc xử lý các tồn tại cũ, thành phố cũng chuẩn bị các động lực tăng trưởng mới. Qua rà soát, thành phố đã xây dựng danh mục 119 cơ sở nhà, đất công dôi dư với tổng diện tích hơn 135.000m2 đất và gần 80.000m2 sàn để đưa vào khai thác, đấu giá hoặc cho thuê.
Cùng với đó, Đà Nẵng đang từng bước hoàn thiện bức tranh đầu tư tại Khu thương mại tự do (FTZ) có tổng quy mô khoảng 1.881ha, được bố trí tại 7 vị trí không liền kề.
Ngày 13/6, thành phố trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các dự án hạ tầng FTZ số 2, FTZ số 3 và FTZ số 4 với tổng vốn đầu tư hơn 15.025 tỷ đồng. Hiện chính quyền tiếp tục kêu gọi và lựa chọn nhà đầu tư cho các vị trí còn lại gồm FTZ số 1, FTZ số 6 và FTZ số 7.
Bên cạnh đó, thành phố bố trí hai vị trí đất tại đường Võ Văn Kiệt (phường An Hải) và một phần diện tích tại Khu công viên phần mềm số 2 (phường Hải Châu) để triển khai Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng.
Một động thái đáng chú ý khác là việc UBND TP Đà Nẵng phân công cụ thể cho 6 Phó Chủ tịch trực tiếp theo dõi, tháo gỡ khó khăn đối với hơn 300 dự án chậm tiến độ, vướng mắc trên địa bàn.
Song song với việc tháo gỡ các điểm nghẽn về đất đai, thành phố tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính. Đến nay, 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền các sở, ngành được thực hiện theo hướng không phụ thuộc địa giới hành chính; hơn 2.256 thủ tục được công khai đầy đủ trên các hệ thống trực tuyến.
Những giải pháp đồng bộ này không chỉ góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh mà còn tạo niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp, mở đường cho khu vực kinh tế tư nhân phát huy vai trò động lực tăng trưởng trong giai đoạn mới.
Những tín hiệu khởi sắc
Những quyết sách tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực đang tạo lực đẩy mạnh mẽ cho kinh tế TP Đà Nẵng. Hàng loạt chỉ tiêu kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm 2026 ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng, tạo nền tảng để thành phố hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm nay.
Theo Thống kê TP Đà Nẵng, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng đầu năm 2026 ước tăng 9,52% so với cùng kỳ năm 2025, đưa thành phố vào nhóm địa phương có tốc độ tăng trưởng cao của cả nước.
Quy mô nền kinh tế đạt 171.267 tỷ đồng, tăng thêm 21.029 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực dịch vụ tiếp tục là động lực tăng trưởng khi đóng góp thêm 11.495 tỷ đồng, khẳng định vai trò trụ cột của nền kinh tế thành phố.
Đáng chú ý, Đà Nẵng xếp thứ 13/34 tỉnh, thành phố về tốc độ tăng trưởng GRDP và dẫn đầu khu vực Nam Trung Bộ.
Theo đánh giá của cơ quan thống kê, kết quả trên cho thấy thành phố không chỉ duy trì tốc độ tăng trưởng cao mà còn tiếp tục mở rộng quy mô nền kinh tế, củng cố vị thế là trung tâm kinh tế, thương mại và dịch vụ của miền Trung. Đây cũng là nền tảng quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư và hiện thực hóa các mục tiêu phát triển trong giai đoạn tới.
Du lịch tiếp tục là điểm sáng nổi bật của nền kinh tế Đà Nẵng. Trong 6 tháng đầu năm, các cơ sở lưu trú phục vụ gần 9,8 triệu lượt khách, tăng 22,5% so với cùng kỳ năm trước.
Đà phục hồi mạnh của ngành du lịch không chỉ khẳng định sức hấp dẫn của điểm đến Đà Nẵng sau khi mở rộng không gian phát triển mà còn tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực tới thương mại, dịch vụ, vận tải và nhiều ngành kinh tế khác.
Cùng với du lịch, hoạt động thu hút đầu tư tiếp tục bứt phá. Đến ngày 20/6, thành phố cấp mới 66 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 283,5 triệu USD, tăng 113,5% so với cùng kỳ. Vốn đầu tư trong nước đăng ký mới và tăng thêm đạt 74.794 tỷ đồng, tăng 73,3%.
Khu vực công nghiệp - xây dựng cũng duy trì đà tăng trưởng cao, đạt 11,72%, phản ánh sự phục hồi rõ nét của hoạt động sản xuất và xây dựng, góp phần củng cố nền tảng tăng trưởng bền vững.
Những tín hiệu tích cực của nền kinh tế cũng được phản ánh rõ qua sức sống của cộng đồng doanh nghiệp.
Tính đến ngày 20/6, toàn thành phố có khoảng 3.900 doanh nghiệp và chi nhánh thành lập mới, với tổng vốn đăng ký hơn 19.400 tỷ đồng, tăng 31,3% về số lượng so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, 1.565 doanh nghiệp và chi nhánh đã quay trở lại hoạt động.
Hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa hai chiều trong 6 tháng đầu năm đạt 4.782 triệu USD.
Thu ngân sách nhà nước tiếp tục là điểm sáng. Sơ bộ 6 tháng đầu năm 2026, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 51.769 tỷ đồng, tăng 91,4% so với cùng kỳ năm 2025.
Các chuyên gia đánh giá, những con số tăng trưởng này phản ánh hiệu quả bước đầu của quá trình cải cách thể chế, tháo gỡ điểm nghẽn và giải phóng nguồn lực phát triển. Đây cũng là cơ sở quan trọng để thành phố tự tin hướng đến mục tiêu tăng trưởng từ 11% trở lên trong giai đoạn tới.
Tạo đột phá mới để cán đích tăng trưởng từ 11% trở lên
Dù ghi nhận nhiều kết quả tích cực, lãnh đạo thành phố cho rằng áp lực hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số vẫn rất lớn khi Đà Nẵng còn đối mặt với nhiều thách thức về giải ngân đầu tư công, giải phóng mặt bằng, chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh.
Theo Giám đốc Sở Tài chính Trần Thị Thanh Tâm, thành phố đang tập trung thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, yêu cầu các chủ đầu tư xây dựng tiến độ chi tiết cho từng dự án, nhất là các công trình trọng điểm; đồng thời xử lý dứt điểm các khó khăn về mặt bằng, vật liệu xây dựng và năng lực nhà thầu.
Bên cạnh việc tiếp tục tháo gỡ các dự án tồn đọng, thành phố xác định phải tạo ra các động lực tăng trưởng mới mang tính đột phá.
Trong đó, Khu thương mại tự do Đà Nẵng được kỳ vọng trở thành cực tăng trưởng mới của miền Trung, thu hút các tập đoàn lớn trong lĩnh vực logistics, thương mại quốc tế, sản xuất công nghệ cao và dịch vụ tài chính.
Cùng với đó, việc xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng được xem là bước đi chiến lược nhằm nâng cao vị thế của thành phố trong mạng lưới tài chính khu vực và quốc tế.
PGS.TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, cho rằng xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam (VIFC) là cơ hội để Việt Nam bước vào một "cuộc chơi mới", nơi cạnh tranh bằng thể chế, năng lực đổi mới và sự khác biệt, thay vì các lợi thế truyền thống.
Theo ông, bài toán cốt lõi của VIFC không nằm ở những tòa nhà hay dự án quy mô lớn, mà ở việc xây dựng một hệ sinh thái tài chính với thể chế hiện đại, vận hành theo chuẩn mực quốc tế.
Dẫn kinh nghiệm từ Singapore, Israel, Thượng Hải và Hồng Kông, ông Thiên cho rằng điểm chung của các trung tâm tài chính thành công là liên tục đổi mới thể chế và tạo dựng niềm tin pháp lý. Theo ông Thiên, Việt Nam cần mạnh dạn thiết kế một mô hình phù hợp với điều kiện của mình, thay vì cố gắng sao chép nguyên mẫu của bất kỳ quốc gia nào.
"Điều hấp dẫn nhà đầu tư không chỉ là ưu đãi, mà chính là niềm tin vào thể chế", ông nói.
Ông cũng lưu ý, VIFC được triển khai tại cả Đà Nẵng và TPHCM thì nên nghiên cứu theo hướng hai trung tâm có định vị độc lập, bổ trợ lẫn nhau thay vì cạnh tranh trực tiếp. Mỗi trung tâm cần có sản phẩm riêng, lợi thế riêng và cơ chế vận hành riêng.
Với Đà Nẵng, ông gợi mở thành phố có thể tiên phong ở những lĩnh vực mới như tài chính xanh hay các sản phẩm tài chính thế hệ mới. Là địa phương đi sau, Đà Nẵng càng cần tạo ra sự khác biệt để tạo lợi thế cạnh tranh.
Đà Nẵng cũng tiếp tục ưu tiên thu hút các dự án công nghệ cao, vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ thông tin, logistics, công nghiệp hỗ trợ và các nhà đầu tư chiến lược có quy mô lớn.
Thành phố xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số sẽ là động lực tăng trưởng quan trọng trong giai đoạn tới. Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đang được xây dựng đồng bộ với các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp công nghệ và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định thành phố sẽ tiếp tục tập trung xử lý các điểm nghẽn về thể chế, thủ tục hành chính, đất đai, tài nguyên và các nguồn lực phát triển.
"Thành phố có nguyên tắc xuyên suốt là không để một vướng mắc nhỏ làm mất đi một cơ hội lớn của doanh nghiệp và của thành phố", ông Hùng nhấn mạnh.
Trong khi đó, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang cho rằng tăng trưởng hai con số trong cả nhiệm kỳ là mục tiêu đầy thách thức. Để đạt được mục tiêu này, thành phố cần tiếp tục đổi mới tư duy quản lý, đẩy mạnh cải cách hành chính và tạo ra các đột phá mới trong phát triển.
Theo ông Quang, doanh nghiệp phải được xem là đối tác, là trung tâm phục vụ chứ không chỉ là đối tượng quản lý. Thành phố sẽ tiếp tục rà soát, cắt giảm mạnh các thủ tục không cần thiết, xử lý dứt điểm các dự án chậm triển khai, lãng phí nguồn lực đất đai và kiên quyết tháo gỡ các điểm nghẽn đang cản trở sự phát triển.
Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân từ 11% trở lên trong giai đoạn 2026-2030, Thành ủy Đà Nẵng đã ban hành chương trình hành động về triển khai mục tiêu tăng trưởng hai con số. Theo đó, thành phố sẽ triển khai 36 chương trình, đề án, 35 dự án đầu tư công, 26 dự án vốn tư nhân và 15 dự án theo hình thức đối tác công tư (PPP).
Thành phố xác định 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm gồm: hoàn thiện quy hoạch, cơ chế chính sách và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; thúc đẩy tăng trưởng gắn với mô hình phát triển bền vững; kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh; đồng thời nâng cao hiệu quả đối ngoại, phát triển văn hóa - xã hội và bảo đảm an sinh cho người dân.