Sau khi hợp nhất với Quảng Nam và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Đà Nẵng bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân từ 11% trở lên trong giai đoạn 2026-2030.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, thành phố đang triển khai hàng loạt quyết sách mạnh mẽ nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn tồn tại nhiều năm, khơi thông nguồn lực đất đai, tạo điều kiện cho kinh tế tư nhân phát triển và mở ra các động lực tăng trưởng mới.

Tháo gỡ các rào cản, vận hành loạt dự án lớn

Giữa cái nắng gay gắt của những ngày tháng 6, trên công trường Dự án Bến cảng container Liên Chiểu dưới chân đèo Hải Vân, không khí thi công luôn khẩn trương. Các kỹ sư, công nhân được huy động, chia thành nhiều mũi triển khai đồng loạt các hạng mục.

Với tổng mức đầu tư hơn 45.000 tỷ đồng, đây là dự án hạ tầng hàng hải có quy mô vốn lớn nhất tại Đà Nẵng. Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng trở thành cửa ngõ trung chuyển hàng hóa quốc tế của khu vực miền Trung, tạo động lực phát triển kinh tế biển và dịch vụ logistics cho thành phố trong giai đoạn mới.

Cảng Liên Chiểu là công trình hạ tầng cảng biển quy mô lớn, mang tính chiến lược quốc gia.

Trong bối cảnh kinh tế tư nhân được xác định là động lực quan trọng hàng đầu của nền kinh tế, Đà Nẵng đã chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ các rào cản về thủ tục, đất đai và nguồn lực phát triển.