Sáng 28/4, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2026); tuyên dương Chủ tịch công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu trong công tác đối thoại và thương lượng tập thể.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn đã ôn lại lịch sử Ngày Quốc tế Lao động 1/5.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tuyên dương 101 Chủ tịch công đoàn cơ sở xuất sắc, tiêu biểu

Ngày Quốc tế Lao động ở Việt Nam luôn được tổ chức trang trọng và càng thêm ý nghĩa khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tổ chức gắn với kỷ niệm ngày thống nhất đất nước 30/4. Năm 2012, theo đề xuất của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ban Bí thư đã đồng ý chủ trương lấy tháng 5 hằng năm là “Tháng Công nhân”.

Ngày Quốc tế Lao động được tổ chức gắn với hoạt động “Tháng Công nhân”, trở thành đợt cao điểm chăm lo đời sống công nhân lao động, khơi dậy tinh thần đoàn kết, thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ.

Mỗi cán bộ công đoàn, nhất là cán bộ công đoàn cơ sở cần làm tốt hơn nữa chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động, tập trung cho công tác đối thoại và thương lượng tập thể, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy để đoàn viên, công nhân lao động ra sức thi đua cống hiến xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới.

Đặc biệt là dặn dò của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi nói chuyện với công nhân lao động TPHCM ngày hôm qua (27/4): Mỗi cán bộ công đoàn, đặc biệt là cán bộ công đoàn cơ sở phải xuất hiện kịp thời, đúng lúc khi công nhân và đoàn viên cần”.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại lễ kỷ niệm

Nâng cao hiệu quả công tác đối thoại, thương lượng tập thể

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, dưới sự lãnh đạo của Đảng, công nhân Việt Nam đã có mặt trong tất cả các ngành nghề, các thành phần kinh tế, là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Công đoàn Việt Nam đã khẳng định rõ nét vai trò là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân, là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên, người lao động, hoạt động ngày càng thiết thực, hiệu quả, có chiều sâu và đi vào thực chất; tổ chức nhiều phong trào rất ý nghĩa, bảo đảm ngày càng tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân lao động.

Tổ chức Công đoàn chủ động, tích cực đề xuất và tham gia xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động; chú trọng hoạt động đối thoại và thương lượng tập thể. Mỗi năm, hàng vạn cuộc đối thoại được tổ chức, kịp thời giải quyết hàng nghìn ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, người lao động. Nhiều thỏa ước lao động tập thể được ký kết, góp phần cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập và phúc lợi cho đoàn viên, người lao động.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cấp công đoàn quán triệt sâu sắc nhiệm vụ, tập trung cho mục tiêu nâng cao năng suất lao động và tăng trưởng hai con số; đổi mới sáng tạo, thực hành tiết kiệm, đổi mới tác phong làm việc, ứng dụng mạnh mẽ khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo.

Tổ chức Công đoàn cần phát huy vai trò trong xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh thực sự tiên phong trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đóng góp xứng đáng vào phong trào công nhân quốc tế.

Đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, nhất là cán bộ chuyên trách và chủ tịch công đoàn cơ sở cần có bản lĩnh, nhiệt huyết, trách nhiệm, gắn bó với người lao động, nắm chắc tình hình phát triển của doanh nghiệp, có kỹ năng và phương pháp công tác tốt.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý cần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hoàn thiện tổ chức, bộ máy, mô hình hoạt động; chú trọng nâng cao hiệu quả công tác đối thoại, thương lượng tập thể; đề xuất, xây dựng, hoàn thiện chính sách pháp luật liên quan đến công nhân lao động và tổ chức Công đoàn.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, phong trào công nhân, hoạt động công đoàn sẽ có bước phát triển mới, đạt nhiều thành tích hơn nữa, đóng góp xứng đáng vào công cuộc đổi mới đất nước và phong trào công nhân quốc tế.