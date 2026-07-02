Trong ngày đầu tiên TPHCM miễn phí vé xe buýt, lượng hành khách sử dụng phương tiện này tăng rõ rệt so với ngày thường.

Đại diện Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM cho biết, người dân đón nhận chính sách miễn phí vé xe buýt với sự hào hứng lớn. Dù giá vé trước đây không quá cao, người dân vẫn cảm nhận rõ sự quan tâm, chăm lo của lãnh đạo thành phố đối với nhu cầu đi lại hàng ngày.