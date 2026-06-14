Thót tim khoảnh khắc mẹ kéo con trai thoát nạn trước xe buýt mất lái

HÀN QUỐC – Camera giám sát ghi lại khoảnh khắc nghẹt thở khi một người mẹ nhanh tay kéo con trai nhỏ tránh khỏi đường đi của chiếc xe buýt mất lái chỉ trong gang tấc, trước khi phương tiện này lao lên vỉa hè rồi đâm thẳng vào một tòa nhà gần đó.