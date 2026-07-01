Đây là lần đầu tiên thành phố triển khai chính sách miễn phí xe buýt trên quy mô lớn, được kỳ vọng thu hút thêm hành khách, từng bước thay đổi thói quen sử dụng phương tiện cá nhân và tạo nền tảng cho hệ thống giao thông công cộng hiện đại.

Không chỉ dừng ở việc hỗ trợ chi phí đi lại, chính sách còn gắn với lộ trình chuyển đổi xe buýt sang phương tiện xanh, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và tăng khả năng kết nối với mạng lưới metro trong tương lai.

Ngày càng nhiều người dân TPHCM lựa chọn xe buýt là phương tiện đi lại hàng ngày. Ảnh: VN

Hạ tầng, công nghệ và xe buýt điện tạo sức hút mới

Sáng đầu tuần, ông Hoàng Nam (ngụ phường Đông Hưng Thuận) lên tuyến xe buýt điện số 4 (Bến Thành - An Sương), quẹt thẻ ngân hàng để thanh toán rồi mở ứng dụng MultiGo theo dõi hành trình.

Theo ông Nam, từ khi tuyến xe chuyển sang sử dụng phương tiện chạy điện, việc đi lại trở nên thuận tiện hơn nên ông dần để xe máy ở nhà.

"Xe chạy êm, trạm dừng gần nhà, giờ giấc khá chính xác nhờ có ứng dụng theo dõi. Không còn cảnh chen chúc giữa khói bụi hay lo tìm chỗ gửi xe", ông chia sẻ.

Những thay đổi cũng được ghi nhận tại Bến xe buýt Sài Gòn, nơi nhiều hạng mục được cải tạo như nhà chờ có mái che, bảng thông tin điện tử, hệ thống cây xanh và khu vực phục vụ hành khách.

Bà Minh Khánh (62 tuổi) cho biết việc tìm tuyến xe hiện dễ dàng hơn trước, khu vực chờ sạch sẽ và thuận tiện đối với người lớn tuổi.

"Bảng hướng dẫn rõ ràng, nhà vệ sinh sạch sẽ nên chờ xe cũng thoải mái hơn", bà nói.

Theo các chuyên gia giao thông, miễn phí vé có thể là yếu tố thu hút người dân trải nghiệm xe buýt, nhưng để giữ chân hành khách lâu dài, điều quan trọng vẫn là chất lượng dịch vụ, mạng lưới kết nối thuận tiện và thời gian di chuyển ổn định.

Xe buýt điện hoạt động tại khu vực Đại học Quốc gia TPHCM. Ảnh: Tuấn Kiệt

Chi hơn 665 tỷ đồng để triển khai chính sách

Theo kế hoạch, TPHCM sẽ bố trí khoảng 665 tỷ đồng từ ngân sách trong 6 tháng cuối năm 2026 để thực hiện chính sách miễn phí vé trên 134 tuyến xe buýt nội tỉnh.

Việc triển khai được chia làm hai giai đoạn. Từ ngày 1/7 đến hết ngày 30/9, toàn bộ hành khách được miễn phí vé. Từ ngày 1/10 đến cuối năm, người dân thực hiện xác thực bằng căn cước công dân, tài khoản VNeID hoặc ứng dụng MultiGo khi sử dụng dịch vụ. Dữ liệu này sẽ phục vụ công tác quản lý, điều hành và đánh giá hiệu quả chính sách.

Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Trần Quang Lâm cho biết miễn phí vé xe buýt là một trong những giải pháp nhằm khuyến khích người dân chuyển sang sử dụng giao thông công cộng, qua đó giảm dần sự phụ thuộc vào phương tiện cá nhân.

Hiện TPHCM có khoảng 180 tuyến xe buýt với hơn 2.432 phương tiện hoạt động. Trong đó, khoảng 1.649 xe sử dụng điện hoặc nhiên liệu thân thiện với môi trường, chiếm gần 70% tổng số phương tiện.

Theo lộ trình chuyển đổi, từ ngày 1/1/2027, toàn bộ xe buýt nội tỉnh sẽ sử dụng điện hoặc năng lượng sạch. Giai đoạn 2027-2028, thành phố tiếp tục thay thế các xe buýt chạy khí CNG bằng xe điện, hướng tới mục tiêu đến đầu năm 2029, toàn bộ xe buýt nội tỉnh và liên tỉnh hoạt động bằng điện.

Đặc khu Côn Đảo cùng các xã Bình Khánh, An Thới Đông, Cần Giờ và Thạnh An là những địa bàn được ưu tiên triển khai sớm quá trình chuyển đổi này.

Thay áo mới' cho nhà chờ, bến xe buýt trước ngày TPHCM miễn vé. Ảnh: Tuấn Kiệt



Miễn phí vé chỉ là một mắt xích ban đầu

Theo lãnh đạo Sở Xây dựng TPHCM, việc phát triển giao thông đô thị cần được thực hiện đồng thời trên nhiều mặt: nâng cao chất lượng xe buýt, cải thiện hạ tầng, ứng dụng công nghệ và từng bước giảm sự phụ thuộc vào phương tiện cá nhân.

Trong định hướng phát triển lâu dài, xe buýt sẽ đóng vai trò trung chuyển, kết nối hành khách với hệ thống đường sắt đô thị.

Theo mục tiêu của Bộ Chính trị, đến năm 2030, TPHCM phấn đấu phát triển khoảng 200 km đường sắt đô thị. Khi mạng lưới metro và xe buýt được kết nối đồng bộ, tỷ lệ người dân sử dụng giao thông công cộng được kỳ vọng sẽ tăng đáng kể, góp phần giảm ùn tắc, giảm phát thải và thúc đẩy phát triển đô thị bền vững.

Chính sách miễn phí vé xe buýt vì vậy được xem là bước khởi đầu trong lộ trình xây dựng hệ thống giao thông công cộng hiện đại, thay vì chỉ là giải pháp hỗ trợ chi phí đi lại cho người dân.

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